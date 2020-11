El PP pide dedicar a "hostelería, comercio y pymes" 30 millones del dinero adicional de la Diputación

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez; acompañada por la portavoz del PP en la Diputación, María Eugenia Moreno; y los diputados provinciales, ha analizado el nuevo proyecto presupuestario de 2021 de la institución, reformado después de que el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos anunciase su decisión de suprimir para este año y 2021 las reglas fiscales que pesan sobre las administraciones, con la correspondiente incidencia en el superávit presupuestario de las mismas y los remanentes acumulados desde 2012, a cuenta de las limitaciones de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de ese año.

En ese sentido, después de que el proyecto presupuestario de 2020 incluyese gastos por valor de 469,22 millones de euros, pero merced a la regla de gasto estipulada por la legislación estatal los gastos no financieros disponibles para funcionamiento, inversiones o servicios se redujesen a 302,32 millones (131 de ellos destinados al capítulo de personal); los presupuestos de la institución para 2021 ascienden a 471,76 millones de euros, entre los que figuran 368 millones de euros disponibles para gastos no financieros, o sea nóminas, inversiones, subvenciones, gastos corrientes, transferencias o servicios.

Es decir que el nuevo presupuesto incorpora 59,3 millones de euros adicionales para los gastos no financieros, pesando la idea del Gobierno provincial socialista de aprovechar la citada supresión de las reglas fiscales para movilizar unos 200 millones de euros de sus remanentes acumulados desde 2012, y financiar con ellos un "plan provincial de reactivación" canalizado al 86 por ciento a través de los ayuntamientos.

EL PP NO VE NADA "NUEVO"

Frente a ello, los populares avisan de que el documento presentado "no es un nuevo presupuesto, puesto que lo único que han hecho (los socialistas) es añadirle un anexo" con los 59,3 millones de euros adicionales de gasto no financiero.

Además, mientras mediante los citados 59,3 millones de euros median incrementos en las partidas presupuestarias para mejoras en las carreteras, para el Plan de Urgencia Municipal y las ayudas de Emergencia Social; los bomberos, políticas de igualdad y mejoras en el patrimonio propio de la Diputación, entre otros aspectos, el PP alerta de que los presupuestos "siguen sin hacer frente a las necesidades específicas" de la provincia ante la nueva crisis derivada de la pandemia.

Por eso, reclama que 30 millones de dicha cuantía de 59,3 millones sea destinada "para inversiones en municipios, un plan de choque para autónomos, hostelería, comercio y pymes de la provincia y un incremento de 15 millones de euros para el plan de exclusión social", toda vez que el Gobierno provincial alega que las ayudas a Pymes y autónomos será canalizada mediante el "plan de reactivación" alimentado con los remanentes.

"LA REACTIVACIÓN NO PUEDE ESPERAR"

Pero el PP alerta de que "la reactivación de la Provincia no puede esperar a que se incorporen los 200 millones de euros de remanentes", que serán adheridos posteriormente al presupuesto como créditos extraordinarios. "La Diputación debe actuar ya y las prioridades hoy en la provincia son el turismo, la hostelería y los autónomos", enfatiza Virginia Pérez.

Sobre todo porque usualmente, "los datos de ejecución de las cuentas provinciales apenas superan cada año el 60 por ciento, algo que sería inadmisible en estas circunstancias", lo que le ha llevado a señalar que la partida de 2,5 millones de euros para ayudas a autónomos de pueblos de menos de 20.000 habitantes habilitada este año a cuenta de la nueva crisis, -extremo solicitado por varios grupos de oposición-, sólo ha sido ejecutada en "500.000 euros", insistiendo en que contaba con una asignación "ridícula".

Así, Virginia Pérez ha reclamado que "sean unos presupuestos que se ejecuten al cien por cien para que no se quede ni un euro en los cajones de la Diputación mientras haya un sevillano pasando necesidades". Ha criticado además que el documento presupuestario incluya 1,2 millones de euros para una "oficina de coordinación del uso de los remanentes", pues a su juicio el uso de los remanentes aún no tiene "medidas específicas" y 800.000 euros de esa partida irá para "el personal".

"No estamos en una pelea, sino en buscar soluciones, pero para eso hay que trabajar, algo que, viendo estos presupuestos, no ha hecho el gobierno provincial", ha aseverado Virginia Pérez. Así, ha reclamado "unos presupuestos municipalistas y que atiendan a las personas y sectores más desfavorecidos por la pandemia", lamentando que Villalobos "no haya estado a la altura en el peor momento de la historia de esta provincia".