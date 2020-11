SOS de las entidades sociales ante el alud de personas que necesitan alimentos en esta segunda ola de Covid 

Ya son más de 160.000 las familias que están sufriendo las consecuencias directas del confinamiento y las medidas restrictivas derivadas de la crisis del coronavirus en la capital catalana. A los 112.000 beneficiarios que en enero acudían a distintos centros del Banc d'Aliments de Barcelona se le han sumado otros 48.000 nuevos usuarios, que se han visto obligados a acudir a puntos de recogida de alimentos para poder llevar comida a sus casas.

Con el presupuesto de este 2020 agotado, la escasez de productos y un incremento de la demanda del 40%, el director adjunto del Banc d'Aliments de Barcelona, Bosco Fonts, ha alertado a 20minutos de que se encuentran "en una situación de colapso".

"Nosotros nos regimos por el principio de la equidad", ha apuntado Fonts, que ante este escenario han tenido que reducir los 12 kilos mensuales que entregaban a cada persona por 7 kilos. Solo de este modo pueden abastecer a todas las personas que necesitan la ayuda de este tipo de entidades sociales. Aunque ha asegurado que querrían volver a los 12 kilos iniciales, desde el Banc d'Aliments sostienen que su compromiso es "no dejar a nadie fuera", aunque ello implique repartir lotes más pequeños.

A pesar de que han podido hacer frente a la primera ola de la pandemia, Fonts ha asegurado que "si la situación sigue así", la emergencia social se agravará aún más y "no podremos hacer la función para la que estamos destinados".

La situación que sufre el Banc d'Aliments no se aleja mucho de la realidad que están sufriendo el resto de entidades sociales, y es que Cáritas Cataluña ya ha agotado el presupuesto que tenían previsto para todo el 2020 de la mayoría de sus diez sedes catalanas. Una de cada tres personas que ha acudido a Cáritas desde que estalló la crisis sanitaria nunca antes había necesitado la ayuda de la entidad.

Con más de 103.000 personas a las que ofrecen asistencia al mes, la organización ha puesto en marcha una nueva campaña para combatir la segunda ola de la pandemia. Bajo el lema 'La pobreza también rebrota', Cáritas destinará todos los fondos recaudados para la compra directa de alimentos y el pago de alquileres y facturas del hogar de las familias más necesitadas.

Por su parte, el presidente de Cáritas Cataluña, Francesc Roig, ha asegurado que esta crisis sanitaria dejará "heridas muy abiertas", incluso mayores que las de la burbuja inmobiliaria de 2008, puesto que ésta ha tocado de lleno "a un sector de amplia base social debido a las consecuencias del confinamiento".

Hospital de Campaña de Santa Anna

Los pequeños puntos de atención ciudadana se suman al mismo lamento. La parroquia de Santa Anna de Barcelona, que durante el confinamiento vio como se formaban largas colas de personas necesitadas a la entrada del recinto a la espera de recibir comida, a día de hoy atiende a un centenar de personas cada día, a las que ofrecen atención médica y psicológica, servicio de duchas y comedor social.

El coordinador del proyecto 'Hospital de Campaña de Santa Anna', Adrià Padrosa, ha explicado que, debido a las restricciones y las medidas de seguridad, tienen un aforo limitado, pero ha expresado su voluntad de volver a acoger a las 300 personas como lo hacían antes del confinamiento "para poder llegar a mucha más gente" que ahora lo necesita.

Familias que se conocieron mediante la iglesia de Santa Anna se ayudan con alimentos. HUGO FERNÁNDEZ

Padrosa confiesa que ahora ya no solamente atienden a las personas que viven en la calle, sino que a raíz del confinamiento han tratado de incluir también a mujeres y jóvenes vulnerables.

Las entidades auguran malas previsiones

Con la mayoría de los sectores con la persiana bajada y miles de familias en el paro, el Banc d'Aliments prevé que el número de personas que necesitarán apoyo seguirá al alza "hasta el próximo verano" porque económicamente, según cuenta Fonts, la segunda ola del coronavirus "no será más leve". A este mismo pronóstico se suma Roig, que ha manifestado que ahora "la sociedad está desprovista de recursos" para hacer frente a una nueva ola de la enfermedad. "Aún no hemos llegado a la parte más cruda del invierno", advierten desde Cáritas, que temen no poder ayudar a pagar las facturas energéticas y auguran que la situación seguirá así hasta el 2021.

El Gran Recapte d'Aliments 2020

En este atípico año, la famosa recogida de alimentos organizada anualmente por el Banc d'Aliments también será distinta. Ya no habrá voluntarios en las puertas de los supermecados. Las donaciones se podrán hacer vía Bizum y a través de su página web o bien de forma directa en las cajas de los supermercados desde el lunes 16 de noviembre hasta el sábado 21 de noviembre. Aún así, sí que habrá voluntarios por los supermercados que informarán a los compradores sobre los cambios de este año.

"Estamos preocupados", ha confesado Fonts, pues son conscientes de que "es más sencillo dar un poco de lo que has comprado al salir de la caja donde están los voluntarios, que un donativo frío de dinero". Es por ello que ha remarcado la especial importancia que tiene la recogida de este año, de la que esperan que sirva de empujón para recaudar los más de 4,5 millones de euros que necesitan para abastecer a los más vulnerables durante los próximos seis meses.