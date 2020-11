El pressupost municipal de València per al 2021 ascendeix a 914,8 milions i se centra a fer front a la Covid-19

Ribó, que ha donat a conéixer aquest pressupost juntament amb l'edil d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha destacat que per sisé any la capital valenciana és "la primera gran ciutat" espanyola a presentar els seus pressupostos per a l'exercici següent i ha afirmat que amb els de 2021 mostren que està "perfectament" preparada per a fer front a "les conseqüències del coronavirus".

Així, ha ressaltat que aquest pressupost, "moderadament expansiu", contempla 18,15 milions més en despeses corrents en béns i servicis i transferències per a afrontar la crisi sanitària (5,43 milions), la social (5,38 milions) i l'econòmica (7,34 milions) sorgides per la Covid-19.

Tant l'alcalde com el titular d'Hisenda han apuntat que aquest és un pressupost "inicial", atés que hi ha partides que poden incorporar-se a ell en els pròxims mesos "via transferències d'altres administracions" o "romanents", quan el seu ús estiga aprovat i legalment emparat pel Govern central, i qüestions relacionades amb la pandèmia que poden portar a algun canvi.

Així mateix, han destacat inversions contemplades en favor de "la transformació urbana", com la remodelació de les places de Bruges i la Reina, la creació de superilles i peatonalitzacions. Ribó i Sanjuán han assenyalat que mantindre l'esforç inversor és una de les "prioritats" del govern municipal (Compromís-PSPV) per a "millorar la ciutat i afavorir l'activitat econòmica" i han ressaltat "la congelació dels tipus de tots els impostos i taxes" municipals.