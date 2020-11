Cvirus.- El PP exigeix a Puig "un colp en la taula" amb més restriccions i cobrisca el 75% d'ingressos en hoteleria

"Si cal prendre mesures restrictives prenga-les ja", ha exigit en declaracions als mitjans, amb un pla econòmic com el qual proposa el PPCV, similar al d'Alemanya, que cobrisca el 75% dels ingressos en els sectors "abocats al tancament".

Bonig ha denunciat que Puig ha "abandonat" els hotelers i ha qüestionat que la Comunitat Valenciana haja passat "d'estar molt bé a preparar morgues i plantejar confinament per barris", mentre "els ERTO no s'estan cobrant i es criminalitza l'oci nocturn sense cap alternativa". "Per molt ministeri de la veritat i ocultació d'informació, eixa és la realitat", ha recalcat.

En aquest escenari, ha criticat que els valencians hagen d'assistir "atònits a una lluita interna i pública entre Puig (PSPV) i Mónica Oltra (Compromís), la vicepresidenta i portaveu del Consell, per les seues diferències sobre si anar a més restriccions o no".

"Pareix ser que Oltra té raó", ha constatat la cap del PPCV davant el nombre de morts dels últims dies. Els ha reclamat que deixen de discutir perquè li pareix "indecent" que un president i una vicepresidenta estiguen "barallant-se mentre es col·lapsen les UCI, els metges estan esgotats i no es resol el problema dels MIR", en vaga diversos mesos.

Mentrestant, ha retret que "ni Puig ni els seus 330 alts càrrecs encara no hagen renunciat a la pujada de sou que rebran el 2021" com han fet altres governs autonòmics. "La gent està morint i perdent el seu patrimoni i pareix que açò no va amb Ximo Puig. Si és incapaç de gestionar, almenys que ho reconega, se'n vaja i done pas a la gent que sap", ha afegit.