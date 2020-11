Pilar Rubio aclara los rumores sobre su mala relación con la cantante Lorena Gómez, su cuñada: "Es encantadora"

A comienzos de 2019 Lorena Gómez y René Ramos, hermano de Sergio Ramos, comenzaron una relación. La noticia saltó a los medios después de que la pareja fuera vista paseando por Madrid. Han pasado casi dos años desde el nacimiento de su primer hijo en común y, desde entonces, los rumores de la mala relación entre la cantante y Pilar Rubio no han dejado de crecer.

Las malas lenguas contaban que la relación entre las dos mujeres no era tan idílica como querían dejar ver y más teniendo en cuenta que Pilar Rubio es íntima amiga de Vania Millán, exmujer de René.

Con el objetivo de eliminar estos rumores, Lorena Gómez ha querido responder a los múltiples comentarios que recibe en sus publicaciones en redes sociales sobre este tema. "Espero que después de esto ya no se vuelva a especular sobre el tema. No hay mala relación con Pilar Rubio ni jamás la ha habido. Dejad de inventar y sacar conclusiones falsas", aclaró la cantante.

Tras estas palabras, la modelo Vania Millán ha querido aportar su granito de arena: "Yo no estoy en la relación de Pilar y Lorena. No considero que mi amistad con Pilar tenga algo que ver. Pilar y yo somos amigas hace ya muchos años, estuvo en unos momentos muy difíciles de mi vida, formamos parte de un grupo de amigas y no hay nada más. Lorena es su cuñada, no soy yo. Yo soy simplemente su amiga".

También Pilar Rubio, en una entrevista para la revista ¡Hola!, ha dado su versión con respecto a la relación que mantiene con su cuñada: "Vania es una persona muy especial de mi grupo de amigas íntimas. Lorena es la novia de René. No tienen que ver nada la una con la otra. Intentáis buscar polémica donde no la hay".

"Lorena es encantadora y ya ha dejado claro que no hay ningún enfrentamiento. Al revés, nos llevamos genial. Cuando me comentan alguna cosa sobre esto o la leo, me río. Nosotras sabemos cuál es nuestra vida y, afortunadamente, somos tres mujeres súperfelices. Vania y yo nos llevamos genial y nos queremos muchísimo. Y a Lorena también, claro", zanjó la modelo.