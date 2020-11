Cvirus.- CSIF demana a Sanitat mascaretes FFP3 per al SAMU perquè intervenen en emergències amb alt risc de contagi

La central sindical assenyala en el document dirigit a la Conselleria de Sanitat que "s'han detectat riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors assistencials del Servici d'Emergències Sanitàries-Servici d'Assistència Mèdica Urgent i/o incompliment del pla de prevenció de riscos laborals".

CSIF explica en el seu escrit que, actualment, en el Servici d'Ajuda Mèdica Urgent manquen "i no se subministren mascaretes FFP3" i afig que, en moltes ocasions, "els equips SAMU intervenen en emergències amb alt reg de contagi per Covid-19, com poden ser actuacions que generen aerosols, intubacions...".

La central sindical apunta que el protocol en aquests casos indica que, dins de l'equipación de protecció individual, "caldria utilitzar la mascareta FFP3 per a donar la màxima protecció possible als treballadors".

CSIF, que recalca que eixe tipus de mascaretes és l'empleada en UCI hospitalàries, ha sol·licitat a la Conselleria de Sanitat que "siguen dotats els equips SAMU d'eixa classe de mascaretes autofiltrants amb la finalitat d'evitar contagis davant aquesta segona onada de Covid-19".