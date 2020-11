Cvirus.- Oltra anuncia que divendres s'aprovarà la compensació per al personal sanitari i sociosanitari

Oltra, en una comparencia en Les Corts per a explicar les actuacions en les residències de majors per a previndre l'impacte de la segona onada de Covid-19, ha destacat així mateix que s'ha reforçat la gestió quotidiana mitjançant un pla de xoc que inclou la contractació de 29 professionals, com a reforç "extraordinari i temporal" per a agilitzar les gestions i treballs en el seu departament relacionats amb la pandèmia.

D'altra banda, ha informat que hi ha quatre residències i 56 centres de dia, totes elles privades, que no han presentat encara el pla de contingència, que això suposa una infracció greu, i els ha advertit per escrit que si no els presenten en pocs dies s'inciará el procediment sancionador.