Inés Rey, tras cesar a la secretaria local del PSOE, dice que "la dedicación a las tareas de gobierno no es negociable"

"Mi compromiso y el del gobierno municipal es trabajar por el interés de los coruñeses y las coruñesas", ha manifestado en declaraciones a los medios tras participar en un minuto de silencio en la Praza de María Pita y después de que el martes fuentes del gobierno local vinculasen el cese de la edil a su "nula" dedicación al trabajo de gobierno.

En este sentido, preguntada por los motivos de su decisión, la regidora se ha limitado a decir que su "equipo de gobierno tiene un compromiso firme con la ciudad". "Aquí hay que trabajar y dar al cien por cien de nuestra capacidad para mejorar la vida de los coruñeses", ha afirmado.

Además, ha señalado que "la dedicación a las tareas de gobierno no es negociable ni es cuestionable". "Eso le he pedido yo a los concejales y así lo hemos demostrado durante todos estos meses. Esta es la decisión, está tomada y no tengo nada más que comentar al respecto", ha expresado.

Sin embargo, Eva Martínez Acón, próxima al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, atribuyó su cese al hecho de que hubiese reclamado a la regidora el pago de las cantidades que ésta y otros ediles municipales "adeudaban" al Partido Socialista en un momento en el que la agrupación local atraviesa una situación económica complicada que, según indicó, incluso motivó que no pudiese pagar el alquiler de su sede durante varios meses.

CONFLICTO INTERNO

La decisión de Inés Rey de apartar a Martínez Acón se produce en un contexto de diferencias entre partidarios de Gonzalo Caballero y próximos a la dirección provincial del PSOE que se remonta ya a antes de las elecciones municipales.

Así, mientras que Eva Martínez Acón es una de los principales apoyos del actual secretario general del PSdeG en A Coruña, Inés Rey es cercana a la dirección provincial del partido, cuyo responsable de Organización, José Manuel Lage Tuñas, forma parte del gobierno local.

Estas discrepancias ya se habían dejado sentir en la configuración de la lista para los comicios locales por parte del PSOE coruñés. En concreto, la regidora, que se impuso en las primarias, fue reticente a la incorporación de Eva Martínez Acón, que había sido la más votada por la asamblea local. Con todo, finalmente, ésta ocupó el número cinco de la candidatura.

COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN

Hasta el momento, Inés Rey, gobernó en minoría con acuerdos puntuales con las restantes fuerzas de izquierda y el apoyo de la que era edil de Cs, Mónica Martínez, quien se dio de baja de la formación naranja y se incorporó al gobierno municipal.

En los comicios de mayo de 2019, el Partido Socialista logró nueve concejales, los mismos que el PP en una corporación conformada por 27 ediles -seis son de la Marea Atlántica, dos del BNG y uno de Ciudadanos-.