El sector del mueble prevé cerrar el año con una caída de ventas en torno al 20% a raíz de la pandemia

Así lo han expuesto la presidenta de la Asociación para la Distribución y Comercio del Mueble de la Comunitat Valenciana (Comerç Moble), Gloria Vaquer, su vicepresidente, Juan Luis Benlliure, y la gerente, Ligia Rodrigo, durante la presentación de la campaña 'Consume Comunitat' que busca unir a todos los sectores, más allá del mueble, para movilizar las compras y el consumo en la Comunitat Valenciana.

Según ha explicado el vicepresidente de Comerç Moble, José Luis Benlliure, durante los meses de confinamiento el sector del mueble tuvo que cerrar, pero en ese tiempo en casa, las personas se dieron cuenta de que sus viviendas no estaban no estaban acondicionadas ni adaptadas a las nuevas necesidades como el teletrabajo, etc. y decidieron acometer cambios, de modo que al reabrirse la actividad la demanda llegó como un "tsunami".

Esto, unido a la demanda acumulada por los meses de cierre, y al hecho de que las fábricas no están al 100% de su actividad, ya sea por ERTE en sus plantillas o por tener que paralizar la fabricación a causa de contagios por coronavirus, ha provocado demoras en las entregas de muebles, aunque se está haciendo un "esfuerzo enorme" por reducir los plazos, ha asegurado Benlliure.

Durante la rueda de prensa, se ha explicado que a diferencia de crisis anteriores, que afectaron al mueble con descensos en la facturación de hasta el 60%, ahora las personas están viviendo "de puertas para dentro". Hasta ahora se vivía de puertas para fuera y no se gastaba dinero en las viviendas pero la situación atípica que ha provocado la Covid ha beneficiado "un poco" al sector del mueble.

Sin embargo, la segunda ola de contagios sume al consumo en una "incertidumbre total" y el sector ha sufrido un nuevo "frenazo en seco", ha lamentado la presidenta de Comerç Moble, Gloria Vaquer. De hecho, ha habido comercios que han cerrado y fabricantes de muebles y tapicería que se ven obligados a paralizar producción por contagios, con lo que muchos "no sirven hasta después de Reyes", ha apuntado.

En todo caso, la gerente de Comerç Moble, Ligia Rodrigo ha querido destacar que aunque se han producido algunos cierres de tiendas, la pandemia ha ayudado al resto a acelerar su digitalización, a poner en valor herramientas que antes no usaban y a diseñar "protocolos seguros" para poder seguir dando servicio, sobre todo a personas con necesidades especiales y sectores que lo requieren. La pandemia tiene su impacto en el sector pero no les ha tocado tanto como a otros, ha concluido.