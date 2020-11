Coronavirus.- Puig: "Tot pareix indicar que es mantindrà una setmana més la perimetració de la Comunitat Valenciana"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assenyalat aquest dimecres que tot pareix indicar que la decisió serà mantindre una setmana més el tancament de la Comunitat Valenciana, doncs creu que "no hi ha dades positives per a canviar aquesta situació".