Ivana Trump opina sobre la victoria de Joe Biden: "Mi exmarido odia ser un perdedor"

En Estados Unidos, ahora mismo, no hay quien no tenga una opinión sobre cómo Donald Trump no ha aceptado su derrota en las urnas, insistiendo en el fraude electoral y amparándose en el futuro recuento al grito de "¡Ganaremos!". Pero incluso sus más allegados ya saben que tendrá que ir haciendo las maletas para abandonar la Casa Blanca.

Sobre todo ello ha hablado con la revista PeopleIvana Trump, quien fuera la esposa del ya expresidente norteamericano y madre de sus hijos Donald Jr, Eric e Ivanka Trump, quien no entiende que toda esta situación se esté alargando inexplicablemente.

"Quiero que se acabe de una vez, de un modo u otro", ha comentado la empresaria nacida en Zlín, en la República Checa, hace 71 años, aún reconociendo que, en verdad, este asunto no le "importa demasiado", a pesar de que su exmarido ya ha iniciado acciones legales.

Según Ivana, que también es escritora y diseñadora, Donald Trump "no es un perdedor", por lo que tiene claro que su exesposo -a quien le pidió el divorcio en 1991, proceso que terminó un año más tarde, "va a luchar y luchar y luchar" porque la justicia le dé la razón.

"Tiene que salir y declarar que perdió. Pero odia ser un perdedor, eso sí que lo sé con certeza. Pero si pierde, pues pierde. Tiene mucho dinero, puede ir a muchos lugares y disfrutar de su vida", explica Ivana, que no se ha pronunciado sobre los rumores que apuntan a que ahora será Melania Trump quien le pedirá la separación a Donald Trump.

Sobre lo que sí ha hablado ha sido sobre sus hijos, a los que, a pesar de toda la exposición mediática a la que se han visto sometidos, ve "bien", aunque desea que pronto abandonen la capital del país. "Quiero que puedan vivir vidas normales, solo eso, no la vida de Washington", apunta.

Actualmente, Ivana y Donald mantienen una relación cordial, por eso su consejo para el que hasta ahora ha sido mandatario estadounidense es que se olvide de todo y comience una nueva etapa. Por eso mismo cree que el porvenir de Donald Trump será irse "a Palm Beach a jugar al golf y vivir una vida clásica". "Es la mejor decisión que podría tomar", añade.