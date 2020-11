Absuelto en Zamora por falta de pruebas un joven acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años

Los hechos enjuiciados ocurrieron en enero de 2019, cuando el acusado contaba con 19 años y la niña con 12. Según el relato de la menor, el joven fue a buscarla al colegio y, mediante amenazas, la condujo a una casa abandonada a las afueras de la ciudad de Zamora para mantener relaciones sexuales.

Aproximadamente una semana después, según se desprende de la declaración de la menor, el joven volvió a abordar a la chica a la salida del colegio y la obligó a mantener relaciones sexuales bajo amenaza.

La Audiencia Provincial de Zamora ha aclarado que, dado que los hechos enjuiciados "son de la especie más reprobable que pueda encontrarse", especialmente por afectar a una menor, la Sala ha sido "especialmente cuidadosa" en el examen de la prueba practicada.

No obstante, el resultado final ha revelado que "no existe una versión suficientemente sólida y creíble para imputar al acusado el delito del que viene siendo enjuiciado", por lo que "no cabe sino dictar una sentencia absolutoria, al no quedar probados los hechos que se le imputan".

El joven, de esta manera, evitará los 30 años de cárcel pretendidos por la Fiscalía, quince por cada uno de los delitos de abuso.