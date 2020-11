Arranca el termini perquè els ajuntaments de la Ribera afectats per les tempestats demanen ajudes de l'estat

En l'escrit, la Delegació trasllada que, després d'adoptar-se totes les mesures per a fer front a una emergència amb rellevància de protecció civil, la fase de recuperació que s'inicia ara "persegueix el restabliment de la normalitat en les zones sinistrades, per al que és aplicable la normativa reglamentària estatal en matèria de subvencions".

Aquestes ajudes podran sol·licitar-se en el termini d'un mes des de l'endemà a la finalització del succés. Per tant, l'últim dia per a la presentació de sol·licituds serà el pròxim 10 de desembre de 2020. La Delegació ha comunicat als ajuntaments que aquestes ajudes del Ministeri de l'Interior són d'aplicació immediata i no requereixen de la prèvia declaració de zona afectada greument per emergència de protecció civil.

A més, la Delegació del Govern ha demanat als consistoris que remeten emplenada una fitxa de valoració d'estimació de danys abans del pròxim 18 de novembre. L'objectiu d'aquesta mesura complementària és conéixer els danys registrats en cada municipi i tramitar les corresponents subvencions.