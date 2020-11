Estas son las mejores apps para llevar al día nuestras rutinas de 'skincare'

Actualmente, los teléfonos móviles son de gran ayuda en nuestra vida diaria, desde recordarnos cumpleaños a guardarnos las últimas ideas que hemos tenido, inmortalizar momentos memorables, controlar nuestros ciclos de sueño o simplemente avisarnos de cuándo tenemos que sacar los macarrones de la olla para que estén al dente. La tecnología se ha vuelto indispensable en nuestras vidas.

El el mundo beauty no iba a ser diferente, y las apps para mejorar nuestro control sobre nuestra rutina facial han llegado para solucionarnos un poco la vida.

Skincare Routine Diary: MyFace

Muchas veces nos pasa que podemos llegar a frustrarnos porque no vemos los resultados de nuestra rutina de skincare, y nos parece una pérdida de tiempo y, sobre todo, de dinero. Sin embargo, puede que no nos hayamos dado cuenta de todos los cambios que ha sufrido nuestra piel, porque esto no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana.

Para evitar esto tenemos My face, una app que nos permite hacer registros diarios de nuestra cara para ver los resultados en tiempo real. Primero, "escaneamos" nuestro rostro, y después de varios días podremos ir comparando los resultados. La app también nos da consejos y lleva un calendario de nuestra rutina diaria. Si al final nos decantamos por la versión de pago, podemos contratar a un personal coach personaliza nuestra rutina y nos da lo consejos adecuados para cada una de las características de nuestra piel.

Disponible en App Store.

App para llevar al día nuestra rutina de cuidado facial. ALMUS

TroveSkin

Muchas veces nos encontramos con que no sabemos cuál es nuestro tipo de piel para así poder escoger los productos que necesitamos, y aunque hay por internet algunos consejos para poder detectarla, no siempre es tan fácil. Por eso TroveSkin, a partir de una fotografía nos da un análisis de nuestra piel que nos ayuda a identificarla y nos da un reporte sobre su salud y calidad, explicándonos también los principales problemas que presenta y los productos que nos vendrían bien. Como extra, también cuenta con un diario visual para ver el progreso de nuestra piel.

Disponible en App Store y Google Play.

App par identificar nuestro tipo de piel y los problemas que presenta. TROVE TECHNOLOGIES

Aqua reminder

Que nuestra hidratación va ligada a una piel más bonita es un hecho e intentamos mantenernos hidratados lo máximo posible. Sin embargo, a veces la vida nos golpea fuerte y entre nuestras tareas diarias o el estar muy concentrados en nuestro trabajo, hacen que se nos olvide beber entre las comidas y no llegar a nuestra ingesta diaria recomendada.

Para esto está Aqua reminder, una app que con unas alertas muy discretas, nos recuerda que demos un traguito agua. Basándose en nuestra actividad y complexión física, calcula cuántos litros de agua debemos tomar en un día, y con una interfaz bastante interactiva, nos ayuda a registrar lo que vamos bebiendo.

También nos permite registrar distintos tipos de bebidas, y a partir de ellas nos da nuestros valores nutricionales diarios con respecto a lo que bebemos y cuánto lo hacemos.

Disponible en App store y Google Play.

App de recordatorios para beber agua. VGFIT LLC

Clean beauty

Cuando nos metemos en el mundo de la cosmética con todos sus ingredientes y principios activos nos podemos perder un poco. El desconocimiento nos puede hacer decantarnos por un producto cuyos componentes pueden ser controvertidos o perjudiciales para nuestra piel.

Para ello, han creado Clean beauty, una app que con una fotografía a los ingredientes del producto, los analiza en el momento y te explica cuales son mejor evitar y por qué utilizando datos rigurosos con bibliografía científica.

Disponible en App Store y Google Play.

App para identificar ingredientes controvertidos. OFFICINEA

BONUS: Hair journal

Aunque no se trata de una aplicación para la piel, no podíamos evitar el ponerla en la lista. El pelo juega un papel fundamental en nuestra belleza, y por ello queremos que esté lo más sano y bonito posible.

Para ello tenemos Hair journal, una app que nos ayuda a registrar el progreso de nuestro cabello. Con ella, podemos elegir la opción de crecimiento y nos hace una previsión de tiempo para saber cuándo tendremos nuestro largo deseado. También tiene muchas otras opciones, como registro de productos, tintes o fechas de corte.

Para aquellas personas que se hayan aventurado en el método curly, les sirve también como diario visual para guardar su progreso y ver la evolución de su rizo día tras día.

Disponible en App Store.