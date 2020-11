El PP coruñés pide a la alcaldesa que se "centre en los problemas" de la ciudad y que "se deje de peleas internas"

En un comunicado remitido a los medios, Gallego asegura que Inés Rey "se parece cada vez más a Xulio Ferreiro" y su gestión a la del gobierno de la marea. "Ni liderazgo, ni control, ni gestión, ni ejecución, ni nada, pasado ya un tercio del mandato", sostiene.

"Los coruñeses necesitan un gobierno municipal que les ayude a superar estos momentos delicados y ese debería ser su único objetivo", afirma la portavoz del PP, que critica que A Coruña tenga una "alcaldesa desbordada, una concejala de Empleo que no ejecuta su presupuesto y a la que se acusa de no trabajar y un gobierno que no paga las ayudas del Plan de Rescate a autónomos y puyes y que sube los impuestos cuando toca bajarlos".

El PP sostiene que la "descomposición del gobierno municipal es tal que la alcaldesa confía en una concejala no adscrita procedente de Ciudadanos" y "no en la secretaria del PSOE coruñés". "Si hace unos días escuchábamos al portavoz del gobierno en el pleno diciendo que la Marea ya se hundía sola, ahora vemos como al gobierno municipal tampoco hace falta ayudarle a que se rompa en pedazos", señala.

DESTITUCIÓN

En concreto, la alcaldesa Inés Rey procedió el martes a destituir a la secretaria local del PSOE coruñés, Eva Martínez Acón, de sus responsabilidades como edil de Innovación. Fuentes del gobierno municipal aseguraron que el cese se debía a la "nula" dedicación de la concejala a las tareas de gobierno, con una ejecución del presupuesto de su área de sólo el 16% en lo que va de año, así como por "falta de lealtad".

Sin embargo, Eva Martínez Acón, próxima al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, atribuyó su destitución al hecho de que hubiese reclamado a la regidora el pago de las cantidades que ésta y otros ediles municipales "adeudaban" al Partido Socialista en un momento en el que la agrupación local atraviesa una situación económica complicada que, según indicó, incluso motivó que no pudiese pagar el alquiler de su sede durante varios meses.

CONFLICTO INTERNO

Con todo, la decisión de Inés Rey de apartar a Martínez Acón se produce en un contexto de diferencias entre partidarios de Gonzalo Caballero y próximos a la dirección provincial del PSOE que se remonta ya a antes de las elecciones municipales.

Así, mientras que Eva Martínez Acón es una de los principales apoyos del actual secretario general del PSdeG en A Coruña, Inés Rey es cercana a la dirección provincial del partido, cuyo responsable de Organización, José Manuel Lage Tuñas, forma parte del gobierno local.

Estas discrepancias ya se habían dejado sentir en la configuración de la lista para los comicios locales por parte del PSOE coruñés. En concreto, la regidora, que se impuso en las primarias, fue reticente a la incorporación de Eva Martínez Acón, que había sido la más votada por la asamblea local. Con todo, finalmente, ésta ocupó el número cinco.