C-LM admite que la situación de crisis aplaza la reforma estatutaria aunque no descarta poder abordarla esta legislatura

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Fernández ha reconocido que "se ha puesto difícil" abordar esta reforma por la situación de crisis sanitaria y social.

Por ello, la hoja de ruta del Gobierno coloca como primera prioridad "aprobar los presupuestos regionales e intentar sacarlos por consenso".

"No renunciamos a la reforma aunque entendemos que no forma parte de la prioridad que la ciudadanía de Castilla-La Mancha pueda sentir en sus carnes. El Gobierno está en otras tareas, urgencias y gestión de la crisis, aunque no renunciamos a esta reforma. La legislatura es larga", ha zanjado.