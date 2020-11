¿Estudiar y trabajar? Estos trabajos a tiempo parcial te pueden interesar

El número de estudiantes desempleados que buscaban trabajo el pasado mes de septiembre ha crecido un 49,2% con respecto a hace un año. La cifra ha alcanzado los 92.480 jóvenes, el mayor volumen de los últimos diez años.

En este 2020, el 54,8% de los estudiantes desempleados que buscaban un trabajo son mujeres, y el 45,2% restante, hombres. En todas las comunidades autónomas ha crecido el número de estudiantes demandantes de empleo. Los mayores incrementos se dan en la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, todas ellas por encima del 90%.

Lo cierto es que el perfil del estudiante que necesita experiencia y quiere conseguirla a través del mercado profesional es muy demandado por las empresas. Ya sea a través de contratos temporales, trabajos a tiempo parcial o becas, es una opción magnífica para miles de alumnos de nuestro país.

Si eres un estudiante y buscas trabajo a tiempo parcial, debes considerar estos factores para elegir (si se puede) bien: ubicación (que no te quite mucho tiempo en desplazamientos), salario (que sea proporcional al esfuerzo que vas a invertir), horario (que no afecte a tus clases y horas de estudio) y relevancia curricular (lo ideal es que ayude a mejorar tu currículum).

Dentro o fuera del campus

En todo caso, se trata de que ese trabajo no suponga más de 20 o 25 horas semanales. Así tendrás tiempo para tu empleo sin tener que descuidar los estudios y las clases.

Para encontrar un buen empleo a tiempo parcial, Universia recomienda que se consideren dos factores:

Currículum : que esté personalizado y adaptado a cada oferta a la que envíes tu candidatura.

: que esté personalizado y adaptado a cada oferta a la que envíes tu candidatura. ​Disponibilidad: mejor especificar y marcar preferencias.

Entre los trabajos a tiempo parcial que se recomiendan para estudiantes hemos de diferenciar entre los que se pueden realizar directamente dentro del campus y los que no. Dentro de la esfera universitaria:

Proveeduría universitaria : puedes trabajar en diversas secciones del campus universitario, como los centros de copiado, librerías, etc.

: puedes trabajar en diversas secciones del campus universitario, como los centros de copiado, librerías, etc. Monitor de biblioteca : controlarás todo cuanto suceda en la biblioteca.

: controlarás todo cuanto suceda en la biblioteca. Guía universitario : cuando estás en tus últimos años de carrera, puedes trabajar guiando a los nuevos estudiantes para que conozcan la institución.

: cuando estás en tus últimos años de carrera, puedes trabajar guiando a los nuevos estudiantes para que conozcan la institución. Departamento académico : también podrás ayudar en departamentos, escuelas y cátedras.

: también podrás ayudar en departamentos, escuelas y cátedras. Ayudante : o bien ser ayudante de alguno de tus profesores, asistiéndolo en cuanto necesite.

: o bien ser ayudante de alguno de tus profesores, asistiéndolo en cuanto necesite. Administración: puedes probar en diversos departamentos como las oficinas, los servicios médicos, el rectorado, el decanato, etc.

Y ya si quieres trabajar fuera del campus, tienes, claro, mil opciones: freelancer, fotógrafo, artesanías, clases particulares, entrenador o personal trainer, barista, mecánico de bicicletas, niñera, cuidador de personas mayores, paseador de mascotas, repartidor, camarero, dependiente, etc.