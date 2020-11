Un estudi de la CEU UCH indica que quasi un 15% dels adolescents valencians té tensió alta i un terç sobrepés

Aquest treball, sobre factors predictius de la hipertensió arterial en adolescents, s'ha publicat recentment en la revista Scientific Reports -del grup editorial Nature- i ha analitzat els casos de 4.402 joves de la Comunitat Valenciana. En concret, han sigut joves d'entre 11 i 18 anys de quinze col·legis i instituts.

La investigació ha permès concloure que l'índex cintura/talla es relaciona millor amb la predicció de la tensió arterial que l'índex de massa corporal i que saltar-se l'esmorzar constitueix un factor de risc destacat entre els joves.

Els responsables de la investigació han ressaltat que la pressió elevada "és un problema de salut difícil de detectar", per la qual cosa la hipertensió es considera "una de les principals malalties silencioses" que afecten la població. L'objectiu de l'estudi ha sigut identificar els seus factors de risc en edats primerenques.

Els resultats obtinguts assenyalen que la hipertensió afecta el 14,8 per cent dels joves valencians estudiats, amb una prevalença del doble en xics que en xiques. A més, alerten que quasi un terç d'aquests joves presenta sobrepés, segons el seu índex cintura/talla.

Els joves estudiats en aquesta investigació van emplenar qüestionaris sobre hàbits de vida relacionats amb l'activitat física i l'adhesió a la dieta mediterrània. A més, se'ls va mesurar la pressió arterial, el pes, la talla i el contorn de cintura.

"Encara que sol considerar-se que l'Índex de Massa Corporal (IMC) és un bon predictor de salut, hem trobat que a aquestes edats l'índex cintura/talla (ICT) es relaciona millor amb la tensió arterial i és més fàcil de mesurar", han subratllat els autors de l'estudi.

Així mateix, aquest treball ha permès evidenciar que alguns factors de risc associats amb la hipertensió en edats adultes encara no han deixat senyals apreciables en el sistema cardiovascular dels joves com, per exemple, tindre antecedents familiars de la malaltia, mantindre una activitat física baixa o un hàbit dietètic allunyat de la dieta mediterrània, han apuntat.