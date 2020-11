El emotivo mensaje de Anne Igartiburu a Ana Obregón con recuerdo a Álex Lequio incluido

Fue una de las grandes noticas de este martes: TVE anunciaba que serían Anne Igartiburu y Ana Obregón quienes presentarán las Campanadas de Año Nuevo desde la Puerta del Sol de Madrid. La conductora vasca era más que esperada pero la actriz madrileña fue toda una sorpresa.

A las redes sociales, sin embargo, les pareció un gesto precioso por parte de la cadena pública hacia una de las artistas que más les ha dado durante tanto tiempo (ha trabajado con ellos en Ana y los 7, A las once en casa, Hostal Royal Manzanares, Anillos de Oro o ¿Qué apostamos?) y a la que apoyar en el que ha sido, sin lugar a dudas, el peor año de toda su vida con absoluta diferencia.

De hecho, es un gran paso tan necesario para ella que en su nota de prensa agradeciendo la oportunidad -cuarta vez en su vida, ya que también se comió las uvas en La1 en 1994 con Joaquín Prat, y en 1995 y 2004 junto a Ramón García- se deja entrever su emoción.

"Retransmitir las campanadas una año más en Televisión Española, que es mi casa, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí. De esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y el cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor", se podía leer.

A nadie se le iba de la cabeza que el principal motivo de este sentimiento a flor de piel que se respira en las palabras de Ana Obregón ha sido el fallecimiento el pasado 13 de mayo, a los 27 años, de su hijo, Álex Lequio, a consecuencia del cáncer que padecía.

Por eso, su compañera Igartiburu, que podría haber instado a la cadena a que fuese el primer año en que dos mujeres dan las Campanadas, ha querido tener unas hermosas palabras con ella, a sabiendas de que será un momento muy emotivo y especial cuando ambas estén el próximo 31 de diciembre en el centro de la capital.

"Tengo mucha suerte. Ella es tenaz y capaz pero sobre todo sensible y valiente. No podía tener otra mejor compañera para tomar de la mano esta Nochevieja que Ana Obregón", comenzaba su escrito la presentadora de Corazón junto a un montaje con imágenes de ambas.

"Siempre quise una mujer en el balcón esa noche pero nunca imaginé que fuera de esta manera con Ana. Sonrisa eterna y fuerza interna. Ten por seguro, amiga y compañera, que estaremos para arroparte y admirarte. Reconocer tu trayectoria en esta casa, RTVE, y mostrarte que eres necesaria y fuente de inspiración", homenajeaba a Obregón.

Y para acabar, Anne Igartiburu tenía un recuerdo especial para su hijo fallecido que a buen seguro habrá sacado las lágrimas de su partenaire: "Y qué decir de tu Guerrero. Como su propio nombre indica, te estará protegiendo aún más esa noche en la que soñamos con un futuro mejor".

"Compartiremos la Esperanza con el público y sentiremos que aún queda mucho por vivir sentir. Un honor, Ana querida, un emocionante honor. Te adoro. Nos vemos ahí arriba, dándolo todo en unas pocas semanas, como lo has hecho siempre", ha finalizado.