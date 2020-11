Gobierno Vasco advierte que "depende de todos" que Euskadi pase a otro estadio de colapso del sistema sanitario

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Sagardui ha reconocido que Euskadi vive "una situación "complicada" porque se encuentra en un momento "muy preocupante y, en cierta forma, crítico". "Está en nuestras manos darle la vuelta", ha asegurado.

La responsable de Salud ha recordado que la Comunidad Autónoma Vasca todavía se mantiene por encima de los 1.300 contagios diarios, un número importante, aunque ha recordado que ahora se busca a las personas contagiadas, con lo que "se va por delante". "Más del 50% de las personas que detectamos como positivas, son contactos que todavía no han desarrollado la enfermedad", ha recordado.

Sin embargo, ha admitido que los porcentajes de positividad "siguen siendo elevados, en torno al 9 ó 10%", y la tasa de incidencia acumulada en 14 días continua siendo "preocupante, con cifras por encima del 800".

La consejera confía en que la sociedad vasca es "madura" y cumplirá con las medidas que se han establecido hasta que esto se logre "parar"."Aunque hay cansancio, tenemos que ser constantes y tenaces", ha añadido.

Gotzone Sagardui ha afirmado que, en caso de que los ciudadanos no sean responsables, se pondrá en riesgo el sistema sanitario, que podría colapsarse. "Si todos y cada uno de nosotros no cumplimos con las medidas de prevención que tenemos establecidas, podríamos llegar a ello", ha advertido.

Tras asegurar que el sistema sanitario vasco es "fuerte" y está "consolidado", ha apuntado que esta pandemia "lo está tensionando". "El elevado número de personas afectadas por la covid, significa también un mayor número de personas que ingresan en planta con complicaciones y, a su vez, van incrementando también la tensión en la UCI", ha remarcado.

Sagardui ha destacado que hoy en Euskadi hay 135 camas UCI con enfermos por coronavirus. "Si esto sigue en esa escalada, podemos ir a una situación complicada", ha señalado.

DIFERENTES ESTADIOS

Según ha manifestado, su Departamento tiene previsto "cinco posibles escenarios". "La semana pasada empezamos a rozar el tope del segundo escenario y esta semana estamos entrando en el tercer escenario. Vamos a ir adaptando la capacidad de nuestros hospitales para tener suficiente margen para poder atender lo que prevemos que van a ser los ingresos que vayan evolucionando a lo largo de esta semana", ha explicado.

No obstante, ha incidido en que "esa progresión no puede mantenerse así", y ha llamado a la "responsabilidad individual y colectiva", porque no se puede llegar a la situación de otros países de la UE que están hospitalizando a enfermos en otros Estados.

"Estamos preparados, en estos momentos estamos bien porque seguimos atendiendo, no solo covid-19, sino también el resto de los problemas de salud de nuestra población, pero, por eso también tenemos que cuidar ese sistema y cuidar a nuestros y a nuestras profesionales", ha aconsejado.

La consejera de Salud ha afirmado que, si hay que incrementar las capacidades asistenciales para atender a un mayor número de contagios del covid-19 "y a la gravedad a la que estos evolucionan proporcionalmente", todo ello es "un handicap para poder seguir manteniendo el resto de la actividad".

Gotzone Sagardui ha reiterado que, en todo caso, ahora se está empezando un estadio 3 y eso significa que habrá que replantear "alguna priorización sobre las cosas menos urgentes", pero hay que tratar de evitar ir a "otro estadio peor", en el que sí podría "quedar comprometido" el sistema vasco de salud.

"No es la situación actual, eso también lo quiero dejar claro, pero de todos y todas depende que no pasemos a otro estadio. Desde Osakidetza y desde el Departamento de Salud estamos poniendo los medios para organizarnos, pero también depende de los comportamientos individuales y colectivos que nosotros adoptemos en nuestra vida diaria", ha subrayado.

VACUNA

Tras considerar que es pronto para que llegue la vacuna, ha dicho que "vendrá cuando tenga que venir", pero, mientras tanto, "hay un gran recorrido". "Lo importante es que hoy y ahora seamos conscientes de ello y pongamos todos los medios para no estar contagiados. Cuando llegue la vacuna, bienvenida será, pero aún hay tiempo para ello y, entre tanto, todavía hay mucho riesgo de contagio personal y mucho riesgo de problemas para nuestro sistema de salud y es lo que tenemos que evitar", ha reiterado.

Gotzone Sagardui ha subrayado que el comportamiento del virus es "inestable y desconocido para los propios expertos", lo que hace "que la precaución y prevención sean las mayores armas" para reducir la expansión de la pandemia.

Por ello, cree que hay que "tener un sistema sanitario robusto, que esté en condiciones de poder atender adecuadamente, sin que se encuentre tan tensionado y, con ello, tratar de bajar" la incidencia del coronavirus.

En cuanto a los cribados masivos que se realizan en diferentes municipios vascos, ha considerado que "son una buena herramienta", pero ha reconocido que gustaría que la respuesta de la ciudadanía fuera "mayor" a la hora de hacerse las pruebas. ATENCIÓN PRIMARIA

Sagardui ha asegurado que también "se ha hecho y se está haciendo un esfuerzo" en atención primaria, porque "ha habido un refuerzo de nuevas dotaciones de profesionales, tanto facultativos como de enfermería".

"Estamos también con medidas de tipo técnico y de tipo organizativo. No podemos olvidar tampoco que los profesionales son personas que se ven también afectadas por la enfermedad y que tienen también sus contagios, a pesar de todas las medidas que adoptamos al respecto, luego el grupo de personas que podemos tener disponible también es finito", ha indicado.

Asimismo, ha recordado que ya se venía de "un número grande de contrataciones" y ha indicado que, además, en los últimos años hay una gran demanda de profesionales de la medicina. "En cualquier caso, desde Osakidetza sí estamos intentando reforzar la primaria, no solo con mayores dotaciones, sino con mejores recursos", ha indicado.

MOVILIZACIONES

La responsable de Salud ha dicho que no entiende que los sindicatos de Osakidetza, que instan a secundar movilizaciones, acusen al Gobierno Vasco de "ningunearles". "No lo puedo entender. Respeto las movilizaciones, pero no las entiendo porque estamos con la mano tendida y con las conversaciones", ha añadido.

A su juicio, esta situación solo se puede resolver "desde el diálogo, la conversación y desde el acuerdo". "Yo creo, sinceramente, que tenemos más acuerdos que desacuerdos. Lo que tenemos que hacer es sentarnos, seguir hablando y avanzar", ha remarcado.