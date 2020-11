El truco definitivo para cuidarte este Singles Day: una Roomba casi a mitad de precio para olvidarte de la limpieza

El 11 del 11, además de ser un día redondo para muchos, es la excusa perfecta para darse un caprichazo por amor a nosotros mismos. ¿Qué por qué? Porque durante esa jornada se celebra el conocido como Singles Day, día del Soltero o Día Mundial del Shopping, una jornada en la que muchos ecommerces ofrecen una gran variedad de ofertas en su catálogo como pistoletazo de salida a la celebración del Black Friday que, por antonomasia, es el día de los descuentos y de los chollos. Así, y aunque muchos ya están ojeando qué productos piensan adquirir en ese Viernes Negro, hoy tenemos una buena excusa para mimarnos y pensar en nosotros mismos.

Aunque los productos tecnológicos y los caprichos beauty (calendarios de Adviento incluidos) son algunos de los artículos más demandados, ¿quién puede decirnos que mimarse no es sinónimo de contar con un aliado que nos libre de una de las tareas domésticas más pesadas? Aspirar el suelo y mantener un suelo impoluto y libre de ácaros es casi misión imposible a no ser que contemos con un robot aspirador, uno de los dispositivos más demandados en estas jornadas de descuentos. Estos gadgets se han convertido en indispensables en muchos hogares y no es de extrañar porque nos permiten librarnos de una de las labores más costosas.

Así que, ¿por qué no darse ese capricho? En Amazon, aunque no celebran esta jornada con descuentos especiales, ya han activado su campaña pre Black Friday que incluye ofertas suculentas a diario y, entre las de hoy, hemos encontrado con rebaja varios robot aspiradores de Roomba y uno de ellos, casi a mitad de precio. De hecho, durante las próximas horas, podemos adquirirlo por menos de 200 euros.

La Roomba 671. Amazon

Entre las muchas virtudes que se pueden destacar de este modelo de iRobot nos quedamos con su sistema de limpieza en tres fases, capaz de barrer, pasar la mopa y fregar todo tipo de suelo, así como con su sistema de aprendizaje para adaptarse a tus hábitos y sugerirte mejoras para optimizar su trabajo en casa.

Y si aún quieres más... ¡un ‘pack’ con Alexa!

Si con una Roomba no es suficiente y aún quieres darle un toque extra (¡y domótico!) a tu casa, desde Amazon te lo ponen muy fácil. Ha rebajado, junto al modelo 981 de iRobot un Echo Dot (3ª generación) para que puedas combinar las funciones de ambos y las tareas de limpieza sea aún más sencillas. Cabe destacar que lo único bueno de este pack no es la unión perfecta de ambos gadgets, también lo es su precio: hasta nueva orden o fin del stock disponible, el set está disponible casi a mitad de precio. ¿Vas a renunciar a él?

El 'pack' de Roomba y Echo Dot, también rebajado. Amazon

