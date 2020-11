Silenci en el transport públic: Metrovalencia recomana als seus usuaris no parlar per a evitar contagis

La constatació per part de la comunitat científica que el coronavirus es propaga també a través d'aerosols suspesos en l'aire que s'exhala en parlar ha portat a nombrosos investigadors a recomanar que es demane silenci quan es viatja en el transport públic. Dit i fet, Metrovalencia inclourà "en qüestió de dies" aquest consell en la cartelleria que està preparant, en la qual reflectirà totes les mesures adoptades per a previndre possibles contagis en els seus desplaçaments.

Fonts de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat expliquen a 20minutos que, una vegada llançat l'avís per part dels experts, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) traslladarà aquesta recomanació als usuaris mitjançant els nous panells informatius.

En ells es recullen, a més, altres iniciatives, com l'obligatorietat de la mascareta, el reforç en neteja, la dispensació d'hidrogel en estacions, el control d'aforament, la renovació de l'aire cada tres minuts, l'obertura automàtica de portes en el tramvia o la desinfecció de l'aire mitjançant nebulització amb peròxid d'hidrogen a l'interior dels trens i tramvies.

La recomanació de mantindre silenci es farà, fonamentalment, a l'interior dels combois de Metrovalencia, si bé també és preferible evitar parlar en la resta d'instal·lacions, i englobarà, de la mateixa manera, a les converses a través del telèfon mòbil. És especialment important, apunten aquestes mateixes fonts, no alçar la veu.

De fet, quan parlem pel mòbil en el metro, amb soroll, elevem el to de veu i fins i tot cridem, la qual cosa suposa emetre 50 vegades més aerosols, eixes partícules que ixen en parlar o en respirar i sobre les quals els experts no tenen dubtes: són una de les principals vies de contagi.

La concentració de persones que es produeix en el transport públic, principalment en hores punta, continua sent una de les principals preocupacions a l'hora de combatre la propagació de la pandèmia.

Mancant un millor finançament que permeta millorar les freqüències, la mobilitat quotidiana s'està veient seriosament danyada per la necessitat de mantindre la distància física en espais on de vegades es fa impossible, com el transport col·lectiu.

En aquest sentit, la recomanació de Metrovalencia sobre els aerosols cobra més importància a l'hora de focalitzar en accions de prevenció després de no trobar restes del coronavirus en superfícies.

FGV va impulsar abans de l'estiu un estudi juntament amb el Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) que no va detectar "cap presència" del virus en dues de les seues estacions més utilitzades (Colón i Xàtiva) després d'analitzar 33 mostres de superfícies (escales, expenedores, ascensors, zones de pas i dins de combois) i quatre filtres d'aire.