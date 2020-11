Asraf Beno, también contra a Isabel Pantoja: "Yo doy la razón a Kiko, si una cosa es tuya te la tienen que dar"

La actual pareja de Isa Pantoja, Chabelita, el ex Mr. Universo Mundial 2018 Asraf Beno, participó este martes en una sección de La Casa Fuerte llamada El espejo del alma, en la que los concursantes del reality de Telecinco hablan de sus sentimientos.

Los de Asraf pronto derivaron hacia el conflicto que la madre de su chica mantiene con sus hijos y sobre todo con Kiko Rivera, que actualmente reclama a la tonadillera la propiedad de la finca familiar, entre otras cosas de la herencia de Paquirri.

"Mi madre es todo, me ha comprendido en todo momento, siempre ha estado conmigo… Una madre tiene que estar conmigo siempre”, decía Asraf y eso llevaba a hablar de otras madres que él ha visto en el ámbito de la televisión.

"Maite Galdeano, la madre de Isa… He visto muchas cosas que no son normales, tengo unos valores. He visto muchas cosas que no me han gustado, nunca se lo he dicho a Isa porque yo lo respeto, pero…", decía el joven.

"Isa ha sido más revoltosa y no tienes que dejarla de hablar por ello… Son cosas muy locas, no vas a la tele a meter mierda, no todos podemos gustarle", decía Asraf sobre los conflictos que Pantoja y su hija han tenido por las ganas de la joven de hacer su vida.

Isabel Pantoja no recibió bien al marroquí en su casa, al parecer. "No me gusta tú novio, me gusta más Omar", le dijo a Asraf al parecer. "Que yo tenga que aguantar estas cosas… Nunca la ha defendido en televisión, que vaya a un reality y la deje mal…", opinaba el joven.

"Cantora también significa pasar por un mal trago porque traer a un ex cuando está Isa y estoy yo...", decía Asraf sobre la presencia de Omar Montes, ex de Isa Pantoja, en el cumpleaños de la tonadillera en 2019.

"Me dijo [Pantoja] ni en tus sueños estás donde estás ahora y ni en sueños estarías con mi hija o ni en sueños te has visto en esta familia. Qué familia quiero yo, si la madre no se habla con la hija ni con el hijo. Es verdad que tengo mucho rencor", confesaba Asraf, al que al parecer la tonadillera llegó a expresar que prefería a Omar antes que a él.

"A mí que su madre se meta en la relación no me importa, ya veré yo lo que hago. Lo único que mi importa es que esté bien Isa, si me duele es por ella", aseguraba el modelo.

Asraf no dudaba en meterse en el conflicto familiar por los vienes de la herencia de Paquirri, exmarido de Pantoja y padre de Kiko Rivera. "Yo doy la razón a Kiko, si una cosa es tuya te la tienen que dar y no hay más que hablar. He hablado con él muchas veces y no es la primera vez que no está a gusto con algunas cosas".