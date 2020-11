La confesión de Sandra Pica sobre Albert Álvarez que podría afectar a Tom Brusse en 'La casa fuerte'

Este martes, se emitió la primera gala semanal de La casa fuerte 2. Al igual que en las entregas anteriores, las posibles traiciones por parte de Tom Brusse a su novia, Sandra Pica, volvieron a cobrar relevancia, ante una Samira que sigue manteniendo que ambos tuvieron algo.

De hecho, hasta la propia Sandra Barneda, presentadora del formato, entró en el ajo y le preguntó si no lo negaba para luego reconocerlo, tal y como hizo en La isla de las tentaciones con Liseth a la que, tras negar delante de todos, terminó pidiendo perdón.

Sin embargo, los conflictos de la pareja toman matices nuevos. Y es que, Sandra confesó haberse planteado pretender al deportista Albert Álvarez en su trono de Mujeres y Hombres y Viceversa. Ocurrió justo después de que se emitieran unas imágenes en las que la controvertida pareja tenía una fuerte discusión, la primera televisada.

"Sandra, sé sincera. Si no estuvieras con Tom, ¿te gustaría Albert? ¿Es tu tipo de hombre?" le preguntó desde plató su tocaya. Entre risas, la catalana respondió: "Me estás haciendo una pregunta comprometida... Es un buen chico y en un pasado me planteé ir a su trono".

Ante las alusiones, el exsuperviviente confesó que la información no le pillaba de sorpresa, y dijo que lo sabía de antemano y que ahora ambos son solo amigos y se llevan genial. La tranquilizadora respuesta no bastó para contentar a Brusse, al que se le descompuso la cara.

Sandra y Albert intercambiaron mensajes antes de entrar en el 'reality'

Así, un nuevo rostro se suma al triángulo de las bermudas que formaban ya Samira, Sandra y Tom. Por su parte, este aseguró no tener celos de Albert, aunque la respuesta de su novia le dejó por sorpresa. Esta llegó después de que se emitieran unas imágenes en las que la pareja discutía y en las que también se pudo ver a la catalana en la cama de Albert.

Por ello, la presentadora le preguntó a Pica si el pertiguista era su chico ideal, algo que terminó con la extentadora confesando lo poco que le faltó para ser, también, expretendienta de Albert Álvarez. Desde plató, Rafa Mora añadió información nueva al asunto, y desveló que ambos "estuvieron mareando durante mucho tiempo", refiriéndose a que se escribieron mensajes, algo que terminó de verificar el hermano de Pica.