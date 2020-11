Celia Villalobos le da un toque de atención a Pablo Casado mientras prepara torrijas: "Para que espabile"

Este martes, La 1 emitió una nueva entrega de MasterChef Celebrity. Entre robos de productos, los icónicos estilismos de Terre y un Florentino Fernández que se dejó ver con un perfil más bajo que nunca, Celia Villalobos lo volvió a hacer.

Y es que, la exdiputada del Partido Popular, que entró en el concurso recalcando que quería dar a conocer su lado más personal, hizo de nuevo una alusión -y con un tono muy poco cariñoso-, al que fuera su grupo político.

En esta ocasión, la diana de sus dardos fue su líder, Pablo Casado. Ocurrió durante la prueba en exteriores. En un paraje como Ribadesella (Asturias), la malagueña se encontraba ultimando el postre del equipo rojo, dirigido por Nicolás Coronado, que tenía como punto fuerte una torrija.

Las palabras de Villalobos sobre el líder del Partido Popular

Mientras Villalobos trataba de cocinarla lo antes posible, pues la prueba se caracterizó por una pésima gestión del tiempo por parte de todos los concursantes, Jordi Cruz se acercó y le hizo una pregunta.

"Con cariño, Celia, con cariño, que no estamos en el Congreso. Te veo aplastar esas torrijas... ¿En quién piensas al hacerlo?", dijo el juez, curioso. "En Pablo Casado", respondió la que también fue Ministra de Sanidad y Consumo en España, sin pelos en la lengua. A estas palabras, añadió: "Para que espabile, que despierte", dijo con contundencia mientras terminaba de caramelizar las torrijas.

Desencuentro con Lucía Dominguín

En la prueba, la expolítica también tuvo roces con alguna de sus compañeras, algo que se repite en cada gala desde que comenzó la edición. Esta vez fue con la que más tarde fue expulsada, Lucía Dominguín, al no estar de acuerdo en la manera de preparar el marisco. "Me da igual que me digas cariño, porque te molesta que yo me acerque", le dijo la empresaria a Villalobos.