Amaia, en 'First dates': "Mi cita se parece a mi ex y yo lo que quiero es un tío buenorro"

Dicen que con la vergüenza no se va a ningún sitio, y eso fue lo que pasó a Javier con su cita este martes, Amaia, en First dates, que, por su timidez y su parecido físico con la expareja de la joven, hizo ella no quisiera volver a quedar, aunque él tampoco sintió demasiada atracción por la estudiante.

El primero en llegar al restaurante de Cuatro fue el coctelero, que nada más entrar, retó a Matías Roure, el barman del local, a que "me hagas tu cóctel favorito porque compartimos profesión".

"Estoy en mi mejor momento, he acabado de estudiar, tengo un montón de planes y busco a alguien con quien compartirlos", le explicó a Carlos Sobera, que quiso saber qué tipo de pareja estaba buscando.

"Me gustaría que viniera una chica que fuera ambiciosa, con personalidad, atrevida, que tuviera que aprender de ella, que la viera y supiera que nos vamos a retroalimentar", señaló el madrileño.

Su cita fue Amaia, una estudiante de Derecho que señaló en su presentación que "mis amigas son mi vida. Vivo por y para ellas, me encanta irme con ellas de fiesta, a tomar un café, ir a su casa...".

Durante la cena hablaron sobre sus estudios y trabajos, aficiones... pero en un momento de la velada, la joven se levantó para ir al baño y, de paso, llamar a una de sus amigas para comentar lo que estaba viviendo.

"Es súper majo y ha sido muy simpático conmigo, pero no me gusta físicamente porque se parece mucho a mi ex. Le he dicho que mi vida son mis amigas y salir de fiesta", afirmó la madrileña.

Y añadió entre risas que "él me ha dicho que no le gusta salir". También le contó a su amiga que "para tomar unas cañas... es que es muy vergonzoso y a mí me gustan caraduras. Me merecía un tío buenorro, pero bueno...".

Al final, Javier reconoció que no tendría una segunda cita con Amaia porque "no he sentido esa chispa de seguir conociéndonos". La joven añadió que "pienso lo mismo que tú, no volvería a quedar porque me ha faltado un poco más de vitalidad".