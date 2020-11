Los acampados se rebelan contra el "clasismo" de Tom Brusse: "No tenéis sentido del humor"

Este martes se emitió, a caballo entre Telecinco y Cuatro, la tercera gala de La casa fuerte. Pese a llevar poco tiempo juntos, entre los concursantes ya han surgido rencillas. Sobre todo entre residentes y acampados (los antiguos asaltantes), pues las diferencias en las condiciones en las que viven unos y otros son caldo de cultivo para discusiones.

Una de ellas vino porque, a los asaltantes, no les hizo ninguna gracia la cantidad de bromas que decían los residentes Tom y Asraf sobre ellos. Dos fueron los asaltantes que no aguantaron más y tomaron medidas: Mari Cielo y Albert. La pareja, cansada de los aires de superioridad y de las bromas, sirvieron a Tom Brusse un huevo con un mensaje: "Clasista de mierda".

Muy descolocado, Tom reconoció no saber el significado de la palabra "clasista". Por su parte, un molesto Asraf pidió explicaciones a los responsables. Lejos de rehuir, Mari Cielo le explicó que, si él no tenía también un huevo con mensaje, había sido porque ella no había querido, pero se lo merecía.

La madrileña añadió también que decirle a alguien que es "corto de mente" es un insulto grave, mientras que llamarle "clasista", era tan solo una descripción, pues se trata de la realidad. Por su parte, Asraf cambió su argumentación, y atacó a María y Albert diciendo que estaban "desperdiciando comida".

Esto fue la gota que colmó el vaso para la escritora, que comentó que él era el principal responsable del desperdicio de productos. Tras salir del salón, rompió a llorar mientras señalaba que no es tarea fácil preparar las comidas de todos los concursantes por las particularidades de algunos concursantes, como ser veganos o no comer cerdo en el caso del propio Asraf.

El joven, impactado ante la crítica, quiso si saber si alguno más de los compañeros acampados se había sentido ofendido por sus comentarios. “Tus bromas son pesaditas, huevón”, le respondió JD, el marido de Sonia Monroy.

Después, Beno fue a aclarar las cosas con Mari Cielo, visiblemente afectada. Y es que, tal y como esta reconoció, todo le había dolido mucho más porque se lo había dicho él, que es "muy importante" para ella: “Me duele más porque viene de ti".

Según Brusse, sus compañeros carecen de sentido del humor

Ya en la gala, mientras comentaban la discusión, Tom Brusse se defendió diciendo que los asaltantes carecían de "sentido del humor" y añadió que nadie se había reído de su huevo. Mientras, Mari Cielo mantuvo que su grupo no tenía por qué encajar las salidas de tono del francés con una sonrisa. Mahi y Rafa añadieron que, por su parte, han observado que se nota mucho cuando las bromas son con buena o con mala intención, y que ahora "todo son ataques".