Andreu Buenafuente muestra sus nalgas al Maestro Joao para que le lea el futuro: "Pensaba que esto sería una tontería"

El Maestro Joao acudió el pasado lunes a Late Motiv, el programa que Andreu Buenafuente conduce en Movistar+ y en el que se sometió, por primera vez, a una lectura de su futuro para la que tuvo que enseñar sus nalgas al vidente.

"Me dicen que va a acabar mi carrera, porque mi carrera va a acabar, enseñándole el culo al invitado, yo digo: '¿pero tú qué te has tomado, colega?'", bromeó el humorista tras acceder a la propuesta del exconcursante de Solo.

El también rostro de Gran Hermano VIP interpretó, tras detectar "dos marquitas" en el trasero del catalán, que este recibirá buenas noticias. "Hay una que estaba propuesta de hace un tiempo y que se quedó paralizada o chafada, pero que viene ahora y con fuerza", dijo Joao.

Ojo porque @maestro_joao augura un buen futuro profesional a Andreu @Buenafuente. A pesar de esto. pic.twitter.com/y82igkt79p — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) November 9, 2020

Además, el vidente contempló cómo un glúteo se sobreponía al otro, por lo que detectó que Buenafuente tiende a pensar demasiado. "Te comes mucho el coco", le explicó, añadiendo que el presentador no suele expresar sus sentimientos por miedo a que nadie lo entienda.

El presentador comentó que las palabras de su invitado "no eran ninguna tontería": "Me pensaba que esto sería una tontería, pero no por minimizar tu trabajo porque 'joer', un presentador, qué leerá. Pero has dicho cosas que... joder". Joao aseguró que al cómico le espera "un futuro profesional grandísimo".