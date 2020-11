Una examiga de Kim Kardashian culpa a Kanye West de romper su amistad con la familia: "Les ha lavado el cerebro"

Como si fuera un personaje que alguien eliminó de una serie de ficción sin dar ninguna explicación, Larsa Pippen desapareció del programa de telerrealidad Keeping Up With the Kardashians. La exesposa del jugador de la NBA Scottie Pippen apareció en algún capítulo del reality, pero dejó de salir porque su relación con las Kardashian se rompió, y ella ahora responsabiliza a Kanye West de ello.

De repente, este verano la familia dejó de seguirla en Instagram, lo cual confirmó el fin de la amistad entre Larsa Pippen y Kim Kardashian. Pero la estadounidense de 46 años ha contado su versión de lo sucedido en el podcast Hollywood Raw en el que confesó no guardar ningún rencor a la que fuera su amiga.

Según la exmujer del jugador de baloncesto, el rapero Kanye West es el culpable de lo sucedido. Curiosamente, el marido de Kim Kardashian y excandidado a las elecciones de Estados Unidos tuiteó su nombre hace unas semanas y lo borró al momento, se desconoce por qué.

"Él le ha lavado literalmente el cerebro a toda la familia para que piensen vete a saber qué. Desde luego, yo no lo sé. Habla mucho de mí y dice que soy esto lo otro", aseguró en el programa.

"Yo jamás haría nada que pusiera en peligro nuestra relación. Somos como hermanas, somos familia. Pero si tienes que dejar de seguirme para garantizar la paz en tu hogar... entonces, hazlo. Si a Kim y Kanye les va mejor sin mí, me parece bien", añadió.

Este es un cambio drástico en la relación de Larsa Pippen con la familia Kardashian, pues antes se llevaba bien con Kanye West y él recurría a ella para hablar cuando necesitaba desahogarse de sus problemas, incluso llegando a llamarla a altas horas de la madrugada. Pero esto provocó el hastío de ella, y quizá ese fue el motivo de la ruptura de la relación.

"A lo mejor todo esto ha ocurrido porque lo bloqueé, pero es que ya no podía seguir soportando sus llamadas. Estaba agotada. Obviamente le molestó, así que optó decir cosas negativas sobre mí", explicó.

Además, Larsa aprovechó el podcast para desmentir los rumores que decían que había tenido una relación con Travis Scott, ex de Kylie Jenner. Pero sí que aclaró que sí tuvo un breve romance con el jugador de basquet Tristan Thompson, ex de Khoé Kardashian, antes de ellos comenzaran a salir.