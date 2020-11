Robert Pattinson da una sorpresa a un niño autista que fue al rodaje de Batman pero no pudo darle un dibujo

No hay mayor alegría para un niño que recibir una sorpresa de su heroína o héroe favorito. Y si no que se lo digan a James, un joven de 10 años de Wirral (Inglaterra) que se llevó una enorme decepción cuando no pudo acercarse al rodaje de The Batman en Liverpool a causa de las estrictas medidas sanitarias por la Covid.

Este niño autista es un ferviente fan del Caballero oscuro y sus padres, Nicola y Darren, lo llevaron todos los días a Liverpool mientras estuvieron grabando la película allí. De hecho, el pequeño le hizo un dibujo a Robert Pattinson, quien se pone en la piel del famoso superhéroe en esta entrega.

Desgraciadamente, James no pudo entregarle su detalle al protagonista debido a las distancias de seguridad establecidas en el rodaje, pero sus padres no cesaron en su empeño de conseguir que el actor recibiera el regalo.

Ambos se pusieron en contacto con el equipo de noticias de Radio City, quienes se pusieron en contacto con Robert Pattinson a través de Twitter. "Nos contactaron diciendo que Robert había visto el dibujo de James y que quería enviarle algunas cosas por correo, y esta semana llegaron junto a una tarjeta firmada", informó el medio.

El detalle del actor enterneció a los padres de James, pues según dijo Darren, "no le gusta sonreír", pero esto le hizo sentirse muy feliz: "Nos derritió el corazón. Su madre estaba llorando, era tan sorprendente el hecho de que tuviera algo que quería tanto. Fue agradable ver una sonrisa en su cara".

"Solo queríamos que un niño autista le diera un dibujo a Batman, pero lo que hemos logrado va más allá de lo que imaginábamos", añadió su padre. "Muchas gracias a Radio City, al equipo de producción de la película, a Robert Pattinson...".