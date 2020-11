La compravenda de vivendes cau un 11,2% al setembre a la Comunitat Valenciana encara que es recupera lleugerament

El nombre d'hipoteques sobre vivenda creix un 7,6% a la Comunitat, si bé el nombre d'hipoteques inscrites al setembre del passat any es va veure afectat a la baixa a causa dels canvis produïts amb la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, per la qual cosa l'entitat col·legial adverteix que aquest increment "pot no ser totalment representatiu de la situació real del mercat".

Així, durant setembre d'enguany i en comparació del mateix mes de l'exercici anterior, la compravenda de vivendes registrades a la Comunitat Valenciana va descendir un 11,2%, fins a les 5.132 transaccions. Es tracta de la cinquena comunitat on més cau aquest tipus d'operacions, superant en més de deu punts la caiguda mitjana nacional, que va baixar un 0,7%, la millor dada des de febrer. A Espanya s'ha passat de les 35.941 operacions de setembre del 2019 a les 35.694 d'ara.

En el cas de comptabilitzar-se tot tipus d'immobles, el descens en les compravendes en relació al mateix mes del 2019 és sensiblement inferior (un 5,6% menys). La Comunitat Valenciana (10.166 transaccions) presenta també la cinquena baixada més acusada, situant-se de nou a deu punts de la mitjana nacional (+5,3%).

A Espanya s'ha passat de 71.509 operacions al setembre del 2019 a les 75.326 d'ara, amb una comunitat -Navarra- en nombres negatius. No obstant açò, malgrat la caiguda, els nombres a la Comunitat Valenciana constaten una "lleugera reactivació".