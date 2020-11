Ana Locking, Premio Nacional de Diseño de Moda: "Estamos obligados a ser más creativos que nunca"

"Al no poder mostrar tus colecciones con público, buscas otros canales diferentes para mostrar tu trabajo. Estamos obligados a ser más creativos que nunca para diseñar y establecer una comunicación más honesta y sincera: son tiempos muy interesantes para la moda y para la reflexión", ha explicado en declaraciones a Europa Press la diseñadora.

No obstante, Locking ha reconocido que la pandemia sí está afectando a las ventas, lo que supone "un momento muy complicado". "En el mundo de la moda, al no haber eventos y celebraciones, lo que se vende es la ropa de uso diario más básica. Para la ropa más especial de autor es un momento complicado, las ventas bajan en picado y es complicado sacar ingresos de la venta de ropa", ha añadido.

Es por ello que ha reclamado a las administraciones aumentar la inversión en diseño. "Se invierte en producción y en ventas porque eso es lo que importa, pero eso no es moda, es ropa. La moda es diseño y lo que hace falta es invertir ahí, lo mismo que se invierte en gastronomía o en deporte de élite", ha lamentado.

Locking, quien muestra atención a la cuestión de género a través de sus diseños, apunta a que los canales para diferenciar ropa masculina de la femenina "se están rompiendo cada vez de forma más natural". "El futuro de las grandes superficies comerciales va a ser la mezcla de todos, no habrá planta de hombre y de mujer. Pero es verdad que hoy no toda la sociedad está preparada para hacer ese intercambio", ha indicado.

Por último, respecto al destino de la dotación del premio, ha reconocido con humor que no sabe todavía a dónde irá a parar porque está "acostumbrada" a que los galardones de la moda no incluyan dinero y, por lo tanto, no lo había pensado. "Lo invertiré en la empresa, pero todavía no sé en qué", ha concluido.