La Fira del Llibre de València arranca aquest divendres la seua edició més atípica

La Fira del Llibre de València celebra a partir d'aquest divendres i fins al dia 22 la seua 55 edició amb una programació digital en la qual participaran més de 30 escriptors i escriptores, com Eva García Sáenz de Urturi, guanyadora del premi Planeta 2020, Sandra Barneda, finalista del premi Planeta, Javier Sierra, Lorenzo Silva, Manuel Baixauli, guanyador del Premi Llibreter 2020, o Bárbara Blasco, guanyadora del Premi Tusquets 2020.

La Fira, que va cancel·lar la seua edició presencial per la situació sanitària, ha apostat per realitzar un model mixt: les 54 llibreries inscrites disposen en els seus establiments de material promocional -cartells, bosses i punts de lectura- per a repartir entre els usuaris que compren llibres durant eixes dates, ha explicat l'organització.

D'altra banda, el certamen compta amb l''e-firallibre', un format online que combina presentacions de llibres, debats d'actualitat literària i clubs de lectura. A més, la Fira també arriba al públic escolar, donat que 15 centres educatius amb més de 1600 escolars participen en les activitats que enguany se celebren en les pròpies escoles.

Autors nacionals com Eva García Sáenz de Urturi, Sandra Barneda, Bárbara Blasco, Javier Sierra, Lorenzo Silva, Víctor Amela, Javier Moro, Ignacio Martínez de Pisón, Elvira Sastre, Manuel Vilas, Javier Castillo, Gonzalo Giner, Santiago Posteguillo, o Eloy Moreno són alguns dels noms que es connectaran en directe en trobades literàries que duraran mitja hora i es podran seguir cada vesprada des de qualsevol dispositiu mòbil, mitjançant el web.