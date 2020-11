Morera considera que la correcció d'errors en els comptes d'Oltra no va generar "cap inseguretat jurídica"

Així ho afirma el president de Les Corts en un escrit remés a la síndica del PPCV, Isabel Bonig, que li havia instat a demanar un informe als servicis jurídics sobre aquesta correcció d'errors. Morera argumenta que "no pareix" que una acció d'aquest tipus "menor o major, amb major profunditat o sense ella, abans del termini de presentació d'esmenes puga generar cap perjuí" als grups.

A més, considera que d'atendre's aquesta petició, "es generaria un precedent en el dret parlamentari" ja que la Mesa de Les Corts "quan tramita un escrit és quan, en tot cas, pot sol·licitar un informe jurídic i, d'acord amb açò, després traslladar-ho als grups parlamentaris i ordenar la seua publicació".

En aquest sentit, el president considera que la correcció d'errors "s'ha tramitat com qualsevol altra documentació que es transmeta a Les Corts per part del Consell", i que no s'ha generat "cap circumstància generadora d'inseguretat jurídica o dèficit d'informació que poguera afectar la correcta formació de la voluntat del vot dels diputats".

Per la seua banda, des del PP, la seua portaveu adjunta, Elena Bastidas, ha denunciat que Morera "s'ha negat al fet que els servicis jurídics de la Cambra informen sobre la legalitat o no dels pressupostos de la Generalitat de 2021 que afecten el departament de la vicepresidenta Mónica Oltra".