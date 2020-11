Reyes Maroto se traslada este miércoles a Gran Canaria

Posteriormente, ambos se trasladarán a Las Palmas de Gran Canaria donde se reunirán, sobre las 12.00 horas, con el presidente del Cabildo de la isla, Antonio Morales, para que conozca el Plan de Sostenibilidad Turística de Patrimonio Mundial Montañas Sagradas y Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, según expone en su agenda el presidente de Canarias.

Así, a las 13.00 horas en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, Torres y Maroto presentarán en rueda de prensa la campaña turística 'Back to the Canary Islands, back to Spain', diseñada por Turespaña, y que tiene como fin dinamizar la demanda de viajes a las islas en esta temporada invernal.

La ministra concluirá su viaje en Canarias asistiendo, a las 16.00 horas, a la reunión del Consejo Canario de Turismo en el salón de actos de Presidencia.