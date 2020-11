Ribó anuncia la congelació de la tarifa d'aigua a València per al 2021

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat la congelació de la tarifa de l'aigua per al 2021 i la continuació del fons social que, en els últims 12 mesos, ha permés atendre 1.614 famílies de la ciutat.

Ribó ha presidit el Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa), on ha destacat que al 2015 es va comprometre "al fet que no es tallarien subministraments bàsics a les famílies i aquest ajuntament continua sent sensible a les persones que estan travessant per una situació difícil", segons ha informat el consistori.

Així ho ha anunciat l'alcalde, Joan Ribó, que ha subratllat aquesta congelació de tarifes com "un compromís de l'Ajuntament de València per a no apujar els preus en uns moments en què moltes persones estan travessant dificultats econòmiques derivades de la pandèmia del coronavirus".

A més, l'alcalde ha avançat que, en els últims 12 mesos, el fons social d'Emivasa ha atès 1.614 famílies, i s'han pagat 6.040 factures d'aigua, un 13% més que en l'exercici anterior, amb un cost de 413.515 euros, un 9,54% més que l'any passat.