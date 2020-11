Cvirus.- La Policia alça 22 actes a joves per incomplir distàncies i no portar mascaretes en una plaça de València

20M EP

Agents de la Policia Nacional van alçar a última hora d'aquest dilluns 22 actes a joves congregats en una plaça del districte de Trànsits de València per incomplir les distàncies de seguretat, no portar mascaretes o no tindre-les col·locades correctament, segons han informat a Europa Press fonts de la Prefectura.