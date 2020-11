Una parròquia de Sueca, tancada al culte per perill de despreniments de la seua cúpula després de les pluges

Així, divendres passat, després de registrar-se en la localitat 372 litres d'aigua per metre quadrat en 24 hores, tècnics de l'Ajuntament van realitzar una inspecció en el temple i va ser acordonat per a evitar possibles riscos, conforme explica el rector, Alejandro Navarro, que està agilitzant els tràmits a l'espera d'una nova resposta de l'administració sobre el procediment a seguir a partir d'ara.

El clevill roman en el temple des de fa diversos anys, però els últims temporals com la borrasca 'Glòria' el passat mes de gener i les intenses pluges del passat divendres han empitjorat el seu estat.

La reparació del clevill "era una intervenció prevista i pendent però l'estat de la cúpula fins ara no constituïa perill perquè no hi havia dany estructural". No obstant açò, "va vindre després Glòria, el confinament i, després d'aquest, van haver de fer-se altres obres urgents de perill de solsida en el col·legi parroquial de Nuestra Señora de Fátima".

Després de les intenses pluges de divendres, va ser quan els tècnics de l'Ajuntament, coneixedors de la situació, van prendre la decisió de tancar el temple davant possibles despreniments. De moment, les celebracions litúrgiques i activitats previstes des del cap de setmana passat, els grups de catequesi, i les misses dominicals s'han traslladat a la parròquia Nuestra Señora de Fátima, de la qual Alejandro Navarro és també rector.