Marzà demana un debat "tranquil" de la Llei Celaá i comparteix la base però espera la fi del seu tràmit per a opinar

"Nosaltres no volem fer cap tipus de valoració fins que no estiga el tràmit més avançat, mentre que el tràmit d'esmenes està viu i s'estan canviant moltes coses. Per tant, la valoració global de la llei la farem quan estiga tramitada i a punt de la seua aprovació, en el moment en el qual s'hagen introduït les esmenes que ara estan vives i que han estat debatent-se", ha indicat.

Així mateix, Marzà ha considerat que "tots hauríem de recomanar un debat pausat, tranquil, perquè les posicions són perfectament homologables" i "no ha d'haver-hi cap dificultat a l'hora del dia a dia després de la gestió". No obstant açò, ha apuntat que "una altra cosa és la valoració ideològica que fa cadascú, el posicionament partidista que puga fer cadascú dels diferents moviments" que parlen d'aquesta llei.

El també titular de Cultura i Esports s'ha pronunciat d'aquesta manera en després de participar en la presentació de la nova subseu de l'IVAM a València, preguntat pel debat d'aquesta norma, pels aspectes que li agradaria que contemplara i per les crítiques de sectors com els procedents de l'educació concertada.

Vicent Marzà ha agregat que, "amb caràcter general, evidentment i com no pot ser d'una altra manera", l'executiu valencià comparteix "la base de la pròpia llei, el plantejament" però ha matisat que "és necessari encara espais de diàleg" per a "acabar d'adequar la proposta de llei a l'actual situació de l'educació" a la Comunitat Valenciana.

El responsable autonòmic ha dit que els membres del Consell estan "segurs que es tindran en compte algunes de les propostes de millora" plantejades des de la Generalitat i ha reiterat que quan la norma estiga "avançada" podrà fer "una declaració més contundent" i concloent sobre ella.

"Sabem que va en la línia que s'ha plantejat des de sempre per part del Govern del Botànic", ha insistit, alhora que ha manifestat que serà benvingut" allò que servisca per a "reforçar l'espai de modernització de l'educació" i "per a adequar-la també a les necessitats del segle XXI i a la situació que vivim".