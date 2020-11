El PSPV diu que Oltra és "essencial" en el Botànic i Compromís espera solucionar les "friccions"

Per part de Compromís, el seu portaveu parlamentari, Fran Ferri, ha garantit que les dos parts buscaran "solucions a possibles problemes o friccions que hagen pogut existir". "No estem pel benefici personal, sinó per a millorar la vida dels valencians: eixe és l'objectiu, tot la resta són pedres en el camí que cal anar apartant".

Així ho han afirmat tots dos en declaracions en Les Corts després que Oltra diguera en una entrevista divendres que veu "millorable" la relació de Compromís amb el PSPV en el tripartit que comparteixen amb Unides Podem, després de les discrepàncies pel pressupost de la seua Conselleria d'Igualtat i les restriccions contra el coronavirus.

Aquest dimarts, la també portaveu del Consell ha defès el diàleg com a senyal d'identitat del Botànic des de 2015 i ha recordat que "en política ningú té veritats absolutes", a més d'assegurar que encaixa les crítiques amb un somriure.

Mata (PSPV), en roda de premsa després de la junta de síndics, ha posat l'accent que "el govern valencià aplica la llei del govern valencià" i en què totes les decisions es prenen conformement a la negociació del Consell, que es reuneix "tots els divendres".

Ha atribuït així les discrepàncies a les "situacions afectiu-sentimentals que afecten tots en una pandèmia tremenda i d'extrema duresa", i ha apuntat que coneix a diversos membres del Consell que "no hauran dormit més de tres o quatre hores des de març". "Si la situació té a veure amb els afectes, sempre es poden reconduir", ha confiat.

Encara que ha reconegut que "estaria molt bé que tinguérem millors relacions personals", el socialista ha celebrat que el Botànic haja tornat a aprovar les seues dos lleis més importants de l'any (pressupostos i mesures fiscals), una cosa que veu "raonablement bona des de la immensa i patida preocupació per la pandèmia".

Ferri (Compromís), en declaracions abans de la junta, ha sostingut que Oltra parla "des del seu punt de vista personal" encara que ha reconegut que "podria haver-se reunit més amb el president (Ximo Puig, PSPV) la setmana passada" abans que la Conselleria de Sanitat aprovara les últimes restriccions divendres.

"Entre tots buscarem solucions a possibles problemes que hagen pogut existir", ha garantit, i ha recordat que la setmana passada ja va haver-hi una quan la Conselleria d'Hisenda va enviar una correcció d'errors del pressupost d'Igualtat després de les queixes d'Oltra.

D'Unides Podem, la seua portaveu adjunta, Estefanía Blanes, ha defès que corresponia a Oltra pronunciar-se sobre els comptes com a "persona afectada que ha patit en el seu pressupost les conseqüències", sense voler especular més.

I per part de l'oposició, Toni Cantó (Cs) ha suposat que hi ha "problemes entre ells" (Puig i Oltra) però ha assegurat que ell no ho va tractar en la seua reunió del passat dijous amb el president. "Si és cert que no han parlat, no hauria de ser la mecànica pel bé dels valencians, espere que millore eixa comunicació", ha defès.

Però ha recordat que "ara el que demanen els ciutadans és unió". I ha cridat al fet que tots els partits siguen "responsables" i seguisquen l'acord de reconstrucció per a eixir de la crisi. "La societat valenciana no vol baralles", ha recalcat, ja que veu vergonyós que companys de govern discrepen així.