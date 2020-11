Detingut un home a València al qui li constava una reclamació per robar 30.000€ a un ancià

L'home, de 66 anys, va ser interceptat per agents pertanyents a la Brigada Mòbil de Policia Nacional en intentar esquivar als policies en la zona d'escàner de l'estació de trens.

En mostrar una actitud sospitosa, ho van identificar i van comprovar que tenia una reclamació policial del 29 d'octubre per un suposat furt de 30.000 euros. A més, li constava un altre requeriment judicial com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en les coses.

En concret, després de diverses gestions, els investigadors van comprovar que l'individu estava en cerca per uns fets ocorreguts en el districte de Salamanca a Madrid, en el qual va furtar 30.000 euros a una persona d'avançada edat.

Els fets es van produir quan la víctima es va dirigir a una entitat bancària i va retirar els diners per a traslladar-ho a una altra sucursal. Aquests moviments van ser examinats pel sospitós, a més de tres persones més.

Després de seguir els seus passos, el presumpte autor del furt es va dirigir a la víctima dient-li que tenia una taca en la jaqueta. El perjudicat va anar al bany per a netejar-se, deixant la bossa amb els diners descurada durant uns segons, instants que van ser aprofitats per l'home detingut per a apoderar-se de l'efectiu.

El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.