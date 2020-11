El PSPV dice que Oltra es "esencial" en el Botànic y Compromís espera solucionar las "fricciones"

Por parte de Compromís, su portavoz parlamentario, Fran Ferri, ha garantizado que las dos partes buscarán "soluciones a posibles problemas o fricciones que hayan podido existir". "No estamos por el beneficio personal, sino para mejorar la vida de los valencianos: ese es el objetivo, todo lo demás son piedras en el camino que hay que ir apartando".

Así lo han afirmado ambos en declaraciones en Les Corts después de que Oltra dijera en una entrevista el viernes que ve "mejorable" la relación de Compromís con el PSPV en el tripartito que comparten con Unides Podem, tras las discrepancias por el presupuesto de su Conselleria de Igualdad y las restricciones contra el coronavirus.

Este martes, la también portavoz del Consell ha defendido el diálogo como seña de identidad del Botànic desde 2015 y ha recordado que "en política nadie tiene verdades absolutas", además de asegurar que encaja las críticas con una sonrisa.

Mata (PSPV), en rueda de prensa tras la junta de síndics, ha hecho hincapié en que "el gobierno valenciano aplica la ley del gobierno valenciano" y en que todas las decisiones se toman con arreglo a la negociación del Consell, que se reúne "todos los viernes".

Ha achacado así las discrepancias a las "situaciones afectivo-sentimentales que afectan a todos en una pandemia tremenda y de extrema dureza", y ha apuntado que conoce a varios miembros del Consell que "no habrán dormido más de tres o cuatro horas desde marzo". "Si la situación tiene que ver con los afectos, siempre se pueden reconducir", ha confiado.

Aunque ha reconocido que "estaría muy bien que tuviéramos mejores relaciones personales", el socialista ha celebrado que el Botànic haya vuelto a aprobar sus dos leyes más importantes del año (presupuestos y medidas fiscales), algo que ve "razonablemente bien desde la inmensa y sufrida preocupación por la pandemia".

Ferri (Compromís), en declaraciones antes de la junta, ha sostenido que Oltra habla "desde su punto de vista personal" aunque ha reconocido que "podría haberse reunido más con el 'president' (Ximo Puig, PSPV) la semana pasada" antes de que la Conselleria de Sanidad aprobara las últimas restricciones el viernes.

"Entre todos buscaremos soluciones a posibles problemas fricciones que hayan podido existir", ha garantizado, y ha recordado que la semana pasada ya hubo una cuando la Conselleria de Hacienda envió una corrección de errores del presupuesto de Igualdad tras las quejas de Oltra.

De Unides Podem, su portavoz adjunta, Estefanía Blanes, ha defendido que correspondía a Oltra pronunciarse sobre las cuentas como "persona afectada que ha sufrido en su presupuesto las consecuencias", sin querer especular más.

Y por parte de la oposición, Toni Cantó (Cs) ha supuesto que hay "problemas entre ellos" (Puig y Oltra) pero ha asegurado que él no lo trató en su reunión del pasado jueves con el 'president'. "Si es cierto que no han hablado, no debería ser la mecánica por el bien d valencianos, espero que mejore esa comunicación", ha defendido.

Pero ha recordado que "ahora lo que piden los ciudadanos es unión". Y ha llamado a que todos los partidos sean "responsables" y sigan el acuerdo de reconstrucción para salir de la crisis. La sociedad valenciana no quiere peleas", ha recalcado, ya que ve bochornoso que compañeros de gobierno discrepen así.

El síndic ha criticado que "el espíritu de ese pacto ha sido traicionado por Podemos y Compromís, intentando una y otra vez torpedear acuerdos amplios". Por contra, ha asegurado que su partido "se ha mostrado una y otra vez útil para llegar a acuerdos aceptando algunas cosas" y ha prometido seguir intentándolo hasta el final.