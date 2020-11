'El Paseo de los Artesanos' se instala en Ciudad Real para promover la venta online de 161 de estos profesionales de CLM

Con esta intención se han levantado en la céntrica plaza ciudadrealeña veinte estructuras metálicas de las que penden paneles con fotografías que muestran el trabajo y las piezas más representativas que realizan los profesionales de lo tradicional que comercializan sus productos a través de la plataforma de venta on-line de artesanía de Castilla-La Mancha, ha explicado en nota de prensa el Gobierno regional.

Junto a estas fotografías figuran una reseña personal y profesional del artesano y un código QR para que los interesados puedan contactar directamente con él o ella para saber más de su trabajo y de los productos y adquirirlos.

En la inauguración, la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández Samper, acompañada de la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y del presidente de la asociación de artesanos de la provincia, Vicente Escudero, ha recordado que con esta muestra del trabajo de los artesanas y artesanos el Ejecutivo regional quiere ayudar a paliar el duro golpe que para el colectivo artesano ha supuesto la suspensión de la que iba a ser la XL edición de Farcama.

Fernández Samper, tras señalar que esta muestra itinerante pasará por todas las capitales de provincia de la región, ha avanzado que estas navidades van a respaldar la actividad de este gremio a través de la campaña publicitaria 'Regala artesanía de Castilla-La Mancha'.

De su lado, Zamora ha asegurado que Ciudad Real está "muy orgullosa" de acoger la muestra que representa toda la artesanía de Castilla-La Mancha y de poder mostrarla.

"A pesar de no poder celebrarse ferias como Farcama, no podemos dejar de lado a nuestros artesanos, no podemos dejar que no muestren todo ese trabajo maravilloso que hacen, y que los demás podamos adquirirlo, que conozcamos donde se vende," ha dicho animando a la ciudadanía a acercarse a visitar esta exposición y, sobre todo, a comprar artesanía.

De su lado, el secretario de la Asociación de Gremios Artesanos de Ciudad Real, Santos Romero, tras agradecer que todos los artesanos de la región estén en la muestra ha defendido que "sin duda una oportunidad muy grande para el sector. "Para que la gente nos conozca y podamos estar en todos sitios, porque al no haber ferias por esta situación que vivimos, estamos más bajos y desanimados, pero gracias a esta tipo de iniciativas creemos que podemos salir adelante", ha dicho.

La exposición recoge el trabajo de 136 artesanos de la región, de los que una veintena son de la provincia de Ciudad Real. En cada panel se muestra la historia de un artesano, su producto, datos de contacto y códigos QR desde el que se puede acceder directamente a la tienda online. Una tienda que reúne a más de 1.000 profesionales del sector y donde ya hay subidos más de 3.000 productos.