Cvirus- Dos semanas "muy complicadas" en las UCIs, donde el 35% de los ingresados fallece, según el coordinador regional

Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia en la rueda de prensa que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha ofrecido este martes para informar de la evolución epidemiológica del coronavirus en la Comunidad.

El doctor Blanco Varela ha explicado que en esta segunda ola de la pandemia por Covid-19 hay hospitales donde no ha sido necesario habilitar lo que se conoce como UCIs extendidas, como es el caso de Ponferrada, Zamora, Soria, Segovia o Ávila, mientras que en otros, donde el "impacto" del coronavirus ha sido mayor y la capaciad de las UCIs estructurales se ha visto sobrepasada, ha obligado a extender las camas de críticos, como en Valladolid, Palencia, Burgos, Salamanca y León.

Asimismo, Blanco Varela ha augurado que la previsión de las UCIs es que vienen dos semanas "muy difíciles" porque se espera un incremento de los ingresos en las Unidades extendidas, tras lo que vendrán otras dos semanas "de estabilización" y tres semanas después, es decir, dentro de mes y medio, la tendencia será de descenso.

A pesar de ello, el coordinador de UCIs se ha mostrado convencido de que las unidades extendidas no llegarán a colapsar y a tener problemas. "No me parece un escenario probable en absoluto que puedan colapsar las UCIs extendidas" ha insistido el doctor Blanco Varela.

Sobre el perfil de los ingresados en unidades de críticos, el coordinador de las UCIs se ha referido a que la edad de los afectados es menor que en la primera ola y así se ha referido al caso de una joven de 29 años afectada por coronavirus que se encuentra "extremadamente grave" aunque la mayor parte de pacientes tiene entre 60 y 70 años

No obstante, Jesús Blanco Varela ha dejado claro que este virus "no respeta a ninguna edad" y lo "importante" es evitar el contagio, porque se pueda acabar ingresado en la UCI, y según los datos que ha aportado, un tercio de los ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos fallece, mientras que en el caso de las personas mayores de 80 años, ese porcentaje crece hasta el 80-85 por ciento.

"Los que sobreviven", ha relatado el doctor, muchos de ellos "tiene secuelas importantes" que afectan a muchos órganos, no solamente al sistema respiratorio, ya que el virus también provoca secuelas en el sistema nervioso, con problemas para poder caminar, o puede generar un deterioro cognitivo prolongado y enfermedades pulmonares.