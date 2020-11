Cultura.- L'IVAM tindrà una subseu en la nau 3 del Parc Central de València per a "vertebrar" cultura i barris

El projecte, que preveu la creació de dos sales i dotació de restauració, pretén "cosir" i "vertebrar" noves propostes expositives, espais culturals i d'un altre ús com els quals ja existeixen en aquesta zona verda i els barris que l'envolten.

Així ho han avançat aquest dimarts l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó; el conseller de Cultura, Vicent Marzà, i la directora de l'IVAM, Nuria Enguita, durant la presentació d'aquesta iniciativa en un acte que ha tingut lloc en la pròpia nau, construïda entre els anys 1906 i 1910 com a dotació ferroviària dins de l'entorn de l'Estació del Nord.

L'Ajuntament de València i la Generalitat han treballat "de forma intensa" en l'elaboració d'un conveni que possibilitarà que el consistori cedisca a l'administració autonòmica aquesta instal·lació per a estendre les propostes de l'IVAM, ha indicat Ribó.

La nova seu d'aquest museu es preveu que estiga funcionant al 2023, "en aquesta legislatura", com ha assenyalat Marzà, que ha precisat que es destinaran més de dos milions d'euros per a convertir la nau en espai museístic.

El local comptarà amb dos sales, una més gran i una altra més xicoteta, per a poder treballar amb dos propostes alhora. Enguita ha ressaltat que la nova instal·lació podrà acollir obres de grans dimensions i ha avançat que en ella s'apostarà per "la connexió intergeneracional, amb artistes de llarga, mitjana i curta trajectòria"; pels artistes joves de la Comunitat Valenciana i de la resta de l'Estat i per la "performance, per a pensar l'art com a acció" i amb "relació" amb altres disciplines. El projecte contempla també usar l'esplanada exterior de la nau.