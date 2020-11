Lecquio pone en duda la credibilidad de Kiko Rivera: "La única manera que tiene de facturar es hablar de su madre"

El colaborador de El programa de Ana Rosa Alessandro Lecquio ha dejado claro durante estas últimas semanas que está posicionado de parte de Isabel Pantoja en el conflicto con su hijo. El aristócrata ha condenado los ataques de Kiko Rivera hacia su madre, ya que él defiende el respeto hacia una madre haga lo que haga.

Este martes, Lecquio ha arremetido contra el hijo de la tonadillera y ha puesto en duda sus últimas declaraciones. El colaborador duda de la credibilidad del DJ y cree que no siente muchas de las afirmaciones que ha hecho para algunos medios, sino que habla mal de su madre para sacar un beneficio económico.

Los colaboradores de AR han mantenido durante toda la mañana que, tal vez, sea cierta la teoría de la familia Pantoja y el problema entre madre e hijo no es algo puntual, sino que se han ido acumulando distintas rencillas. Sin embargo, Lecquio ha defendido que Kiko Rivera ha ido improvisando sobre la marcha para vender un conflicto a los medios y ganar dinero.

"Primero fue lo de los cuernos, desvió la atención al tema de la depresión, luego de la depresión hemos pasado a la herencia, lo de la herencia lo aclara absolutamente todo el señor Calderón y ahora estamos hablando del error de firmar documentos...", ha comentado el italiano.

"La miserias no se cuentan por placer, es porque no te queda otro remedio"

"Yo creo que todo esto responde a una estrategia clarísima, aquí vamos a saber lo que podemos ganar", ha añadido Lecquio. No obstante, el colaborador ha querido aclarar que no cree que sea algo pactado con la cantante y que Rivera actúa por su cuenta. "A Isabel Pantoja le ocurre lo mismo que Rocío Jurado, es decir, no hay suficiente teta para tanto pariente", ha sentenciado el conde.

Alessandro Lecquio ha terminado por defender que la línea que está siguiendo Rivera contra su madre tiene un fin económico. "La miserias no se cuentan por placer, es porque no te queda otro remedio. Este chico la única manera que tiene de facturar es esta, ósea, poner sobre la mesa el problema con su madre", ha comentado el contertulio de Telecinco.