Miras pide más Policía Nacional, Guardia Civil e, incluso, Ejército para controlar las restricciones

López Miras ha reconocido que algunos alcaldes de la Región se han quejado en varias videoconferencias porque no pueden garantizar el control perimetral de sus municipios. "Es lógico que, con sus plantillas de policía local, no tienen efectivos suficientes para hacer esos controles perimetrales", ha admitido.

"Por eso, al estar inmersos en un Real Decreto de estado de alarma nacional, es importantísimo que tengamos toda la colaboración de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior", según López Miras, a quien le consta que la voluntad de estos dos organismos "es esa".

"LAS MEDIDAS VAN A CONSEGUIR FRENAR LA CURVA"

López Miras ha reconocido que la situación es "muy complicada, en la Región de Murcia y en España, como estamos viendo, así como a nivel europeo". Y es que, añade, "estamos inmersos en esta segunda ola que está siendo más dura que la primera".

"Nosotros, tal y como nos indican los expertos sanitarios en epidemiología y Salud Pública desde el inicio de esta pandemia, debemos de esperar, al menos, dos semanas para ver el efecto de las medidas y comprobar si dan resultado o no", ha destacado.

Por lo tanto, ha emplazado a esperar para ver el resultado de estas medidas, que "son duras y muy difíciles", pero cree que van a dar resultado y van a conseguir frenar la curva de contagios, tal y como le indican "todos los expertos".

Dicho esto, cree que "no podemos asistir a la situación a la que estamos asistiendo cada día". Y es que, en su opinión, "cada tres días no puede haber una comunidad autónoma que apruebe medidas diferentes" porque "estos distorsiona, no es útil ni eficaz para luchar como país y como sociedad contra un virus que es global".

Se trata, recuerda, de una pandemia que "está afectando de manera conjunta no solo a España, sino a Europa y a todo el mundo". Por ello, cree que el Gobierno de España "debe tener algo que ver en esta pandemia", y cree que en la segunda oleada "ha estado ausente".

López Miras ha pedido, "con la mano tendida, con voluntad de acuerdo, de colaboración, de trabajo y de cogobernanza, que el Gobierno de España también se implique en la gestión de esta segunda oleada de la pandemia" y en "frenar el virus".

A su juicio, "no se pueden dar 17 respuestas diferentes, y cada semana no puede salir una comunidad autónoma anunciando una medida diferente, porque eso no es efectivo, no es sensato y genera una distorsión en la sociedad y una falta de unidad que es muy negativa a la hora de enfrentarnos a un virus que está haciendo tanto daño en lo sanitario y en lo social".

Ha destacado que la comunidad científica y la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen distintas medidas en cuanto a la reducción de los contactos sociales y acciones que, en otros países, se están aplicando y que "han demostrado ser útiles.

El presidente murciano cree, en cualquier caso, que estas medidas "no deben partir de ningún presidente de una comunidad autónoma" y "no debe haber 17 propuestas diferentes". Al contrario, cree que "deben ser propuestas que nazcan del seno de los expertos en el Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de Sanidad, en el que están representados el ministro con sus técnicos y los 17 consejeros de sanidad con sus técnicos".

Pide que se hable "de criterios estrictamente sanitarios y epidemiológicos" y que se pueda llegar "a un acuerdo común". Todo lo demás, en su opinión, es "confusión, distorsión y falta de unidad para luchar contra un enemigo que es común".