Kai, nou dofí en l'Oceanogràfic nascut al maig enmig del confinament

La mamà primípara havia tingut un seguiment veterinari i de comportament constant durant els 12 mesos que dura l'embaràs, ja que se li van realitzar tot tipus de proves: ecografies, mostres de sang rutinàries, examen físic general, control de pes fins als sis mesos en bàscula i, posteriorment, mesura de contorns corporals, auscultació, citologies d'espiracle i femta, control de temperatura (més freqüent amb aproximació al part), etc.

Tot estava preparat en l'Oceanográfic per al dia 31 de maig quan al voltant de les 23.00 hores va començar el part, en un moment en el qual el centre estava tancat per decret arran del confinament i el personal havia de portar un estricte règim de mesures per a previndre el contagi, segons ha detallat l'Oceanogràfic, que ha subratllat que, per tant, l'esforç que suposa la fase prèvia i posterior a un part d'un mamífer d'aquestes característiques era "superior al normal".

El naixement de Kai, segons acaba de donar a conéixer l'aquari, va transcórrer amb "total normalitat" i la mare va reaccionar "amb la suficient habilitat per a procurar que el seu nounat poguera eixir a respirar immediatament i seguira els primers passos del seu aprenentatge, en eixe moment crucials per a mantindre's amb vida".

En aquests moments, en l'aquari s'estableixen guàrdies les 24 hores durant un mes com a mínim, en les quals es prenen notes de tot, des de com és la seua natació, fins a quant respiren i quantes vegades i segons el xiquet està mamant.

En els primers tres dies mare i fill van estar sols en una piscina perquè tingueren una "major tranquil·litat i afavorir el vincle maternal, tan important com ho és per als humans". De seguida es va sumar Elly, una femella adulta, i també Nala, jove i molt propera als dofins més xicotets.

Aquestes dos femelles han sigut per a Virkin un suport "molt important" i també per al nounat, que s'ha mostrat com un animal "molt viu i despert, que aprèn ràpid tant de sa mare amb del grup de dofins".