Un total de 5.765 personas acudieron el domingo al mercadillo de Landaben

Esos 37 puestos suponen el 50% de los dedicados a venta de productos no comestibles que hay en Landaben. A partir de ahora, esos puestos se instalarán cada fin de semana de forma rotatoria, una semana unos y otra semana otros, para que todos puedan acceder al mercadillo y al contacto con la clientela mientras continúen las restricciones. Inicialmente, tras el confinamiento, solo se permitió la instalación de puestos de alimentación, a los que posteriormente se sumaron los tres de flores y los dos de ferretería. Ahora se unirán el resto de sectores, ha informado el Ayuntamiento.

Los representantes de los puestos de productos no comestibles, ha añadido, han agradecido al Ayuntamiento la decisión tomada para que puedan volver los domingos a Landaben. Mediante un escrito dirigido al Consistorio, han insistido en la importancia que tiene para ellos y sus familias el poder desempeñar su actividad en un momento tan delicado por la crisis del coronavirus. Han mostrado, asimismo, su compromiso y colaboración con las medidas de prevención y protección que se han tomado para que se pueda mantener el mercadillo de Landaben.

El mercadillo mantiene su horario habitual, de 9 a 14.30 horas los domingos. El espacio se encuentra perimetrado y con control de aforo en las cuatro calles habilitadas como accesos y salidas. Es obligatorio el uso de mascarilla, se deben mantener las distancias de seguridad y no se permiten grupos de más de 6 personas. Se recomienda, además, que en caso de grupos sean de personas convivientes. Todos los puestos cuentan con hidrogel. Los puestos de no comestibles, como en el caso de los de venta de ropa, no permiten probarla al no existir posibilidad de descontaminación de la misma.