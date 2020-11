Teresa Rodríguez: "Confié en Pablo Iglesias y me traicionó"

La diputada de Adelante Andalucía acusada de transfuguismo, Teresa Rodríguez, se ha mostrado decepcionada con Unidas Podemos, manifestando en una entrevista en Andalucía Información que a pesar de haber "confiado en su palabra", Pablo Iglesias la había "traicionado".

Ante la pregunta de si se considera una tránsfuga, que de ello es de lo que le acusan Izquierda Unida y Unidas Podemos junto a otros 7 diputados, Rodríguez ha dejado claro que no porque "un tránsfugo es quien traiciona el programa electoral con el que se presentó a las elecciones y se salta la disciplina de voto de su grupo para cambiar mayorías en una cámara. Eso nunca ha pasado en nuestro grupo parlamentario".

Este miércoles la Mesa del Parlamento tomará una decisión acerca de la expulsión de Rodríguez y los otros 7 diputados de Adelante Andalucía por transfuguismo, evento ante el cual la entrevistada aseguró esperar que "impere la cordura y que se escuchen los argumentos".

En el caso de que se formalice la expulsión de la formación, la diputada aseguró en la entrevista que irán "a los tribunales por tierra, mar y aire. Por lo penal, por lo civil, al TSJA y al Constitucional. Yo creo que las echaran antes. Se verán crecidos y reforzados y no habrá tanto foco. Acabarán 6 diputados expulsando a 11".

Preguntada por el pacto con Pablo Iglesias, que fue de palabra y no registrado en ningún tipo de grabación ni por escrito, Rodríguez considera que sería el vicepresidente segundo quien estaría rompiendo el pacto ya que "todavía no ha dado la cara. Yo confiaba en su palabra, pero Pablo Iglesias me ha traicionado".